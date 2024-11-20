Токаев принял участие в казахско-венгерском инвестиционном круглом столе

Европа, Президент, Инвестиции
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По итогам мероприятия были подписаны 7 коммерческих документов

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе государственного визита в Будапешт Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахско-венгерском инвестиционном круглом столе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Открывая мероприятие, президент отметил динамичное развитие экономических отношений между двумя странами. Он заявил, что его первый государственный визит в Будапешт открывает новую главу в казахско-венгерском стратегическом партнерстве.

«В нынешнем году исполнилось 10 лет со дня принятия Декларации о стратегическом партнерстве с вашей страной. На протяжении всего этого периода наше тесное сотрудничество строилось на взаимном доверии и общих целях. Объем венгерских инвестиций в Казахстан достиг 370 млн долларов. В нашей стране успешно работают более 70 венгерских компаний, в том числе MOL Group и Gedeon Richter. Прорабатывается реализация совместных инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 540 млн долларов в машиностроении, сельском хозяйстве и логистике», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан реализует новую политическую и экономическую парадигму, определяющими принципами которой станут преобразования, основанные на знаниях и инновациях.

Президент сообщил венгерским бизнесменам, что имеются большие перспективы углубления инвестиционного сотрудничества в таких приоритетных сферах, как энергетика, производство редкоземельных материалов, транспорт и логистика, сельское хозяйство, фармацевтика, цифровизация и финансовый рынок.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил руководителей венгерских компаний принять участие в Международном форуме Астана, который пройдет в мае 2025 года.

На встрече также выступили министр финансов Венгрии, сопредседатель казахско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Михай Варга и руководители крупнейших венгерских компаний.

По итогам мероприятия были подписаны 7 коммерческих документов в сферах сельского хозяйства, цифровизации транспортной инфраструктуры, образования и поддержки совместных инвестиционных проектов.

#переговоры #Токаев #инвестиции #Венгрия #бизнесмены

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