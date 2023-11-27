Токаев принял управляющего директора Abu Dhabi Ports Group

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи глава государства назвал развитие портов Актау и Курык стратегической целью Казахстана.

Учитывая богатый опыт Abu Dhabi Ports Group в транспортно-логистической области, собеседники обсудили перспективы взаимовыгодной совместной работы в данной сфере.

Президент Касым-Жомарт Токаев положительно отметил сотрудничество между отечественной компанией «КазМунайГаз» и ADP по транспортировке казахстанской нефти по Среднему коридору в Азербайджан.

Лидер Казахстана также поделился планами по раскрытию потенциала маршрута «Север-Юг», соединяющего Евразию с Заливом, Африкой и Индией. По его мнению, к 2027 году пропускная способность маршрута должна увеличиться как минимум на 70% – с 9 до 15 млн тонн грузов.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил договоренности между «Қазақстан темір жолы» и ADP по созданию совместного предприятия и пожелал успехов в реализации данных проектов.