Токаев принял зарубежных функционеров по спорту

Спорт
111

Глава государства принял руководителей Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) и Азиатской конфедерации стрельбы (ASC), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с президентом Международной федерации спортивной стрельбы Лучано Росси и президентом Азиатской конфедерации стрельбы шейхом Салманом Сабахом аль-Салемом ас-Сабахом были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества.

Глава государства высоко оценил миссию, которую выполняют международные федерации, и личные усилия их руководителей по популяризации данного вида спорта. Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна традиционно придает большое значение развитию стрелковых видов спорта.

Он выразил готовность и впредь поддерживать развитие пулевой и стендовой стрельбы и принимать самые активные меры по углублению взаимодействия с зарубежными партнерами. Руководители Международной федерации спортивной стрельбы и Азиатской конфедерации стрельбы поблагодарили Президента Казахстана за внимание, которое он оказывает развитию данного вида спорта.

Собеседники рассмотрели вопросы модернизации материально-технической базы стрелковых комплексов в Казахстане, внедрения современных методик подготовки спортсменов, а также расширения программы работы с молодежью, включая детско-юношеские спортивные клубы.

Глава государства наградил Лучано Росси и шейха Салмана Сабаха аль-Салема ас-Сабаха орденами «Достық» II степени.

#президент #Спорт

Популярное

Все
«Искусство, как маяк, всегда сияло...»
Над пончо – гордый боливар
Шоколадка для Дженнифер Лопес
В столице проходят мастер-классы по анимации
Казахстанцы сделали свой выбор
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Встреча с жителями Жамбылской области
Для студентов колледжа построили общежитие
Очередники получили жилье
Быстрее реагировать на вызовы
В поисках гениального романа
Сделан шаг к реализации глобального проекта
Здесь лечат птиц и животных и дают им приют
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Как защититься от цифровых аферистов
В поселке Карсакпай начиналась история меднорудного края
Астана – здоровый город
Зато мой сын...
Творчество во спасение
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
В Актау возле ботанического сада высадили 250 деревьев
В Семее проходит международная конференция, посвященная юбилею Абая
Дружеский и доверительный разговор
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Astana IT University объявляет набор на программу «Digital Public Administration»
Большие возможности для отечественного производства
Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде
Благодарность за профессионализм
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Казахстанцы готовятся к турниру Astana 2025 World Boccia Ch…
Казахстанцы завоевали десять золотых медалей на рейтинговом…
Более 150 мероприятий пройдет в стране в честь Дня спорта
Казахстанцы получили назначения в структурах World Aquatics

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]