Глава государства принял руководителей Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) и Азиатской конфедерации стрельбы (ASC), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с президентом Международной федерации спортивной стрельбы Лучано Росси и президентом Азиатской конфедерации стрельбы шейхом Салманом Сабахом аль-Салемом ас-Сабахом были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества.

Глава государства высоко оценил миссию, которую выполняют международные федерации, и личные усилия их руководителей по популяризации данного вида спорта. Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна традиционно придает большое значение развитию стрелковых видов спорта.

Он выразил готовность и впредь поддерживать развитие пулевой и стендовой стрельбы и принимать самые активные меры по углублению взаимодействия с зарубежными партнерами. Руководители Международной федерации спортивной стрельбы и Азиатской конфедерации стрельбы поблагодарили Президента Казахстана за внимание, которое он оказывает развитию данного вида спорта.

Собеседники рассмотрели вопросы модернизации материально-технической базы стрелковых комплексов в Казахстане, внедрения современных методик подготовки спортсменов, а также расширения программы работы с молодежью, включая детско-юношеские спортивные клубы.

Глава государства наградил Лучано Росси и шейха Салмана Сабаха аль-Салема ас-Сабаха орденами «Достық» II степени.