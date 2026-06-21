Токаев проведет переговоры с руководством ЕС в Брюсселе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

22-23 июня Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Европейского Совета Антониу Кошты совершит официальный визит в Брюссель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В рамках визита запланированы переговоры с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой и Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Стороны обсудят перспективы укрепления расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом.

Программа визита Главы государства включает встречу с Премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выступит на круглом столе «Казахстан – ЕС» с участием руководителей крупных европейских компаний, а также проведет ряд двусторонних встреч.