Air Astana отменила и развернула рейсы в Дубай из-за ситуации на Ближнем Востоке

Транспорт

Причиной изменений стала эскалация ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авиакомпания Air Astana внесла изменения в расписание рейсов в Дубай в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в авиакомпании, рейс KC205 Астана – Дубай, вылетевший 12 июля в 07:10, возвращается в аэропорт отправления.

Рейс KC897 Алматы – Дубай, который должен был вылететь 12 июля в 08:50, -  отменен. 

«О дальнейших изменениях в расписании рейсов будет сообщено позже. Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров. Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения», — сообщили в авиакомпании Air Astana.

Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлен полный возврат стоимости авиабилетов по месту их приобретения.

Для получения актуальной информации авиакомпания рекомендует обращаться в круглосуточный Центр бронирования и информации, а также пользоваться официальными каналами связи. Получить консультацию можно через сервис help.airastana.com, по телефонам +7 (727) 244-44-77, +7 (7172) 58-44-77, +7 (702) 702-44-77.

Для пассажиров задержанных рейсов работает горячая линия +7 (727) 244-44-78. Также доступны WhatsApp: +7 (702) 702-00-74 и онлайн-чат на официальном сайте авиакомпании.

В Air Astana отметили, что продолжают следить за развитием ситуации и оперативно информирует пассажиров о возможных изменениях в расписании полетов.

#Ближний Восток #Дубай #вылет

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