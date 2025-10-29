Токаев провел телефонный разговор с Лукашенко
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-белорусских отношений, отметив высокий уровень политического диалога и поступательный характер сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске Конференции по евразийской безопасности.
Главы государств договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках предстоящих совместных мероприятий.