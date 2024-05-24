Токаев провел встречу со старшим министром Сингапура

Глава государства поздравил Ли Сянь Луна с вступлением в должность старшего министра

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с третьим премьер-министром, старшим министром Сингапура Ли Сянь Луном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Президент подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество с Сингапуром – проверенным временем надежным партнером Казахстана в Азии. По его словам, недавняя смена руководства стала важной вехой для Сингапура.

Пользуясь случаем, глава государства поздравил Ли Сянь Луна с вступлением в должность старшего министра. Он отметил, что руководство третьего поколения сохранило и развило лучшие черты наследия Ли Куан Ю – успешную, динамичную нацию, основанную на равенстве, меритократии, эффективном управлении и социальной гармонии.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Ли Сянь Лун за два десятилетия внес значительный вклад во всеобъемлющее партнерство между Казахстаном и Сингапуром и является настоящим другом РК.

В свою очередь Ли Сянь Лун подчеркнул важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами. По его словам, в Сингапуре настроены и впредь поддерживать стратегическое партнерство с Казахстаном.

Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.