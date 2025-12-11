Токаев: Сохранение Каспия – в приоритете

Президент
140
Айман Аманжолова
корреспондент

По словам Президента, для сохранения водных ресурсов Каспия, необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание сохранению Каспийского моря и его экосистемы. 

«Сегодня судьба Каспия становится одним из наиболее актуальных вопросов, требующих безотлагательных действий. Снижение уровня моря уже оказывает серьезное воздействие как на экологию, так и на экономику региона. Решение этой общей проблемы возможно только при консолидации усилий всех пяти государств. В этот процесс важно активно вовлекать международные организации и финансовые институты. Как вы знаете, на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я выступил с инициативой создания Центра изучения водных проблем. В этой связи для сохранения водных ресурсов Каспия необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер. В следующем году Казахстан планирует принять участие в VII Каспийском саммите в Тегеране. Кроме того, мы предлагаем в ближайшие два года провести IV Каспийский экономический форум. Данные мероприятия открывают широкие возможности для всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с Каспийским морем, и выработки эффективных решений. Приглашаем иранских коллег принять активное участие в этих инициативах», – отметил Президент Казахстана.

