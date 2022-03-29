Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" ПОСТАНОВЛЯЮ: