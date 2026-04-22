Президент: Время рапортовать об успехах прошло, настало время принимать решения

Президент
2
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава государства высказался об усилении мер по защите окружающей среды на Региональном экологическом саммите в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам Касым-Жомарта Токаева, природа может существовать без геополитики, тогда как геополитика не может существовать без природы.

«Наши страны разделяют общие экосистемы. Нас объединяют реки, ландшафты и климатические риски. Самое важное, мы разделяем ответственность. Центральная Азия и соседние регионы сталкиваются с общими экологическими вызовами. Среди них дефицит воды и неэффективное управление водными ресурсами, опустынивание, таяние ледников, загрязнение воздуха, уязвимость биоразнообразия. Я намеренно перечисляю все основные проблемы и вызовы, раскрывая их суть, потому что твердо верю: именно совместными усилиями мы можем добиться положительных результатов. Время рапортовать об успехах прошло, настало время принимать решения», – сказал Президент.

Также он добавил, что Казахстан уделяет особое внимание вопросам экологической ответственности на самом высоком законодательном уровне.

«Наша новая Конституция четко определяет охрану окружающей среды в качестве одного из основополагающих принципов государственной политики и гражданской ответственности. Она подтверждает, что экологическая безопасность и процветание – это не технический вопрос. Это подлинная ценность, которая должна стать неотъемлемой частью нашего национального самосознания и долгосрочных стратегий развития», – заявил Глава государства.

Кроме того, реализуется меры, направленные на переход к более экологически чистой энергетике; охрану биоразнообразия; восстановление деградированных земель; модернизацию систем управления водными ресурсами;  внедрение политики водосбережения; и, безусловно, укрепление регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды.

По его словам, следует признать, что ни одна страна не сможет добиться успеха в одиночку, поэтому основной упор должен быть сделан на совместные усилия на региональном и глобальном уровнях. Необходимо реализовать эту повестку путем практических действий, внедрения новых технологий и долгосрочных инвестиций в укрепление устойчивости.

#Токаев #экология #Акорда #саммит

