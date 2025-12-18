Токаев встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном во главе с Тошиаки Эндо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Акорды

Глава государства высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества.

«Наша страна уделяет особое внимание дальнейшему наращиванию всестороннего взаимодействия с Токио. Активно развивается межпарламентский диалог, контакты на различных уровнях носят регулярный характер. Торгово-экономические и инвестиционные отношения развиваются динамично. Япония входит в число крупнейших инвесторов Казахстана. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг 2 млрд долларов, что превышает 70% всего объема торговли Японии с государствами Центральной Азии. Реализуются совместные проекты в транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной и других областях. Сегодня в ходе встречи с Императором Нарухито мы обсудили возможности развития сотрудничества в медицинской сфере и по водной проблематике. Уверен, у наших отношений большое будущее. Наши культурно-гуманитарные связи имеют глубокие корни. Мы тесно сотрудничаем в сферах образования, науки, культуры, искусства, спорта и туризма. В этом году в рамках Всемирной выставки в Осаке мы отметили 180-летие со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы», – сообщил Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул общность позиций Казахстана и Японии по ключевым глобальным вопросам.

«Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах обеспечения мира и ядерного разоружения как в рамках Организации Объединенных Наций, так и в других международных структур. Казахстан придает особое значение саммиту «Центральная Азия – Япония», который является важным механизмом межрегионального сотрудничества. На предстоящей встрече с Премьер-министром г-жой Санаэ Такаичи планируется обсудить ряд вопросов. Эти переговоры призваны углубить политический диалог и активизировать экономические и гуманитарные контакты. Убежден, что наши народы продолжат добиваться новых успехов, а взаимовыгодные отношения будут только крепнуть», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

