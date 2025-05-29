Глава государства сообщил, что наша страна активно работает в сфере решения проблем незаконной миграции

Фото: Акорда

На полях Международного форума Астана состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Генеральным директором Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Эми Поуп, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по миграционным вопросам, защиты прав мигрантов и взаимодействия в рамках Стратегического плана МОМ на 2024–2028 годы.

Глава государства сообщил, что наша страна активно работает в сфере решения проблем незаконной миграции, противодействия торговли людьми и защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом.

Эми Поуп отметила важность председательства Казахстана в Алматинском процессе в 2025–2027 гг. в консультативной платформе для продвижения регионального диалога и содействия скоординированным мерам реагирования на проблемы, связанные с миграцией в Центральной Азии.

Стороны договорились на дальнейшее углубление сотрудничества, а также наращивания институционального потенциала и обмена передовым опытом для содействия устойчивому управлению миграцией в регионе.