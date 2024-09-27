Токаев встретился с представителями общественности Туркестанской области

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил новый «Дом дружбы» в Туркестане

Фото: пресс-служба президента РК

 

В комплексе, построенном по поручению Президента, расположены учреждение «Қоғамдық келісім», Совет ветеранов, Совет матерей, Совет медиации при областной Ассамблее народа Казахстана, а также представительства 11 этнокультурных объединений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

После осмотра здания глава государства провел встречу с представителями интеллигенции и членами Ассамблеи народа Казахстана.

«Я специально приехал на священную землю Туркестана. У региона светлое будущее. Хочу поблагодарить наших ветеранов, которые показывают пример молодежи. Мы должны, прежде всего, поддерживать подрастающее поколение. Нам нужно сообща работать во благо страны. Все Вы хорошо осведомлены о текущей ситуации. Существуют различные внешние риски. Здесь, в Туркестанской области, живут представители пятидесяти национальностей. Я всем благодарен за дружбу, за упорный труд во имя развития нашего государства. В Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет, потому что мы народ единый, толерантный, терпеливый и трудолюбивый. Это самое главное. Мы будем и далее строить наше гармоничное общество», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Туркестан стал красивым и чистым городом. По его словам, в этом есть заслуга первого президента страны Нурсултана Назарбаева, придавшего Туркестану статус областного центра.

В ходе встречи председатель Совета аксакалов Созакбай Абдыкулов отметил позитивные изменения, происходящие в Туркестане, и поблагодарил за заботу о густонаселенном регионе со стороны государства.

#Токаев #Туркестан #встреча #общественность #Дом дружбы

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