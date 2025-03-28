Токаев встретился с вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас

Европа,Президент
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В ходе беседы были обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

На встрече особое внимание было уделено расширению торгово-экономического партнерства в приоритетных областях, таких как энергетика, промышленность, цифровизация, а также реализация крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие Транскаспийского транспортного коридора.

Как отметила Кая Каллас, то, что Казахстан первым из стран региона подписал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, служит подтверждением высокого уровня развития двусторонних отношений. Она заявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской Комиссией и Казахстаном.

В ответ глава государства подчеркнул, что в Казахстане воспринимают данную новость очень позитивно, поскольку этот шаг открывает широкие возможности для укрепления межличностных контактов и деловых связей с европейскими государствами.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность проявления сдержанности и ответственности в оценке происходящих в мире сложных событий с учетом нарастающей глобальной нестабильности. По его словам, Казахстан неизменно придерживается позиции поиска решений всех острых международных проблем и конфликтов путем дипломатических переговоров.

На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в формате «Центральная Азия – ЕС».

#Токаев #встреча #вице-президент #Еврокомиссия #Каллас

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