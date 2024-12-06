Токаев встретился с владельцами Power International Holding

Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Дохе

Фото: пресс-служба президента РК

Президент принял владельцев Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Во время беседы был рассмотрен ход реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики и телекоммуникаций.

Power International Holding (PIH) участвует в строительстве газоперерабатывающих заводов в Кашагане, второй линии газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также новой компрессорной станции и магистрального газопровода Актобе – Костанай.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, эти проекты внесут огромный вклад в укрепление энергетической безопасности страны.

Председатель совета директоров PIH Муатаз Аль-Хаят поделился планами по реализации договоренностей, достигнутых с казахской стороной по данным инвестиционным проектам.

Компания также ведет переговоры о строительстве парогазотурбинной установки в Кызылординской области и прокладке межрегиональных электрических сетей.

Кроме того, руководители катарского конгломерата проявили заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.

Глава государства подтвердил готовность обеспечить катарским инвесторам благоприятные условия со стороны Правительства Казахстана и отметил важность реализации данных проектов на высоком уровне.