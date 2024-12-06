Токаев встретился с владельцами Power International Holding

Президент, Инвестиции
83
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Дохе

Фото: пресс-служба президента РК

Президент принял владельцев Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Во время беседы был рассмотрен ход реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики и телекоммуникаций.

Power International Holding (PIH) участвует в строительстве газоперерабатывающих заводов в Кашагане, второй линии газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также новой компрессорной станции и магистрального газопровода Актобе – Костанай.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, эти проекты внесут огромный вклад в укрепление энергетической безопасности страны.

Председатель совета директоров PIH Муатаз Аль-Хаят поделился планами по реализации договоренностей, достигнутых с казахской стороной по данным инвестиционным проектам.

Компания также ведет переговоры о строительстве парогазотурбинной установки в Кызылординской области и прокладке межрегиональных электрических сетей.

Кроме того, руководители катарского конгломерата проявили заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.

Глава государства подтвердил готовность обеспечить катарским инвесторам благоприятные условия со стороны Правительства Казахстана и отметил важность реализации данных проектов на высоком уровне.

#переговоры #Токаев #сотрудничество #Power International Holding

Популярное

Все
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Изменится ли порог достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2025 году
«Котико» для котиков с улицы
На вершине слова
Он памятник себе воздвиг… рукотворный
Вдохновлять собственным примером
В школах ввели уроки личной безопасности
В Казахстане собран рекордный урожай зерновых
Шопинг всемогущий
Что может сделать нас лучше?
В Астане проходит XII Международный форум «Антиконтрафакт»
Почему в казахском языке нет диалектов?
Шарбулак – «Үлгілі ауыл»
Работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник
В Калифорнии объявили ЧП из-за землетрясения
Жена «врага народа»
Солнечные панели установят возле одной из школ Караганды
В центр экономического притяжения превратилась СЭЗ «Қызылжар»
Некупленное мороженое мешает жить?
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Мы – из Казахстана!
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
Лица старого Уральска
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Главе Минкультуры поручено взять на особый контроль подготовку к юбилейным датам 2025 года
Глава государства назначил командующего войсками регионального командования «Астана»
Кобот мебель выпускает
69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана
Политическая дружба на принципах равенства и взаимоуважения
Стартовал чемпионат Азии по боксу
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Будем друзьями?
Вопрос жизни
Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики

Читайте также

Президент побеседовал с главой совета директоров компании N…
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Катар
Объем импортных макарон в Казахстане превысил показатель ме…
Глава государства поздравил президента Финляндии с Днем нез…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]