Касым-Жомарт Токаев отметил, что сквозной линией его Послания стала идея тотальной цифровой модернизации национальной экономики с фокусом на широкое внедрение инноваций, прежде всего, технологии искусственного интеллекта.

– Представленные мною в Послании планы развивают начатые в последние годы структурные реформы в казахстанской экономике. Речь идет о создании в стране нового индустриального каркаса. Начата поэтапная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры. Территория Казахстана, по сути, является ключевым сухопутным коридором между Востоком и Западом, Севером и Югом. Поэтому особое внимание уделяется укреплению нашего транспортно-транзитного потенциала. Ставка сделана на запуск нового инвестиционного цикла и поддержку предпринимательской инициативы граждан. Для этого государство совершенствует инвестиционный климат и бизнес-среду. В развитии национальной экономики мы сочетаем масштабные государственные вливания и крупные частные инвестиции. При этом исходим из того, что главное богатство страны – это люди. Поэтому государством приняты комплексные меры для укрепления человеческого потенциала.

На новый уровень вышла всесторонняя поддержка педагогов, врачей, ученых, инженеров, молодежи. Этот год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Данное решение подчеркивает важность утверждения в нашем обществе трудолюбия как важнейшего принципа жизнедеятельности. Мы вкладываем значительные средства в строительство новых школ, развитие высшего образования, науки, спорта, креативной индустрии, модернизацию системы здравоохранения и социальной защиты. Принимаются меры для повышения экологической культуры в обществе. В прошлом году запущен общенациональный проект «Таза Қазақстан» («Чистый Казахстан»), в этой акции на регулярной основе участвуют миллионы наших граждан. Во всей этой работе нашим главным ориентиром и образом будущего является идея построения Справедливого, Чистого, Безопасного, Сильного, Цифрового Казахстана – государства ответственных граждан, страны возможностей и прогресса, – сказал Президент.