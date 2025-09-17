Токаев выразил обеспокоенность высоким риском «ядерного армагеддона»

Глава государства выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сквозной линией его Послания стала идея тотальной цифровой модернизации национальной экономики с фокусом на широкое внедрение инноваций, прежде всего, технологии искусственного интеллекта.

– Представленные мною в Послании планы развивают начатые в последние годы структурные реформы в казахстанской экономике. Речь идет о создании в стране нового индустриального каркаса. Начата поэтапная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры. Территория Казахстана, по сути, является ключевым сухопутным коридором между Востоком и Западом, Севером и Югом. Поэтому особое внимание уделяется укреплению нашего транспортно-транзитного потенциала. Ставка сделана на запуск нового инвестиционного цикла и поддержку предпринимательской инициативы граждан. Для этого государство совершенствует инвестиционный климат и бизнес-среду. В развитии национальной экономики мы сочетаем масштабные государственные вливания и крупные частные инвестиции. При этом исходим из того, что главное богатство страны – это люди. Поэтому государством приняты комплексные меры для укрепления человеческого потенциала.

На новый уровень вышла всесторонняя поддержка педагогов, врачей, ученых, инженеров, молодежи. Этот год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Данное решение подчеркивает важность утверждения в нашем обществе трудолюбия как важнейшего принципа жизнедеятельности. Мы вкладываем значительные средства в строительство новых школ, развитие высшего образования, науки, спорта, креативной индустрии, модернизацию системы здравоохранения и социальной защиты. Принимаются меры для повышения экологической культуры в обществе. В прошлом году запущен общенациональный проект «Таза Қазақстан» («Чистый Казахстан»), в этой акции на регулярной основе участвуют миллионы наших граждан. Во всей этой работе нашим главным ориентиром и образом будущего является идея построения Справедливого, Чистого, Безопасного, Сильного, Цифрового Казахстана – государства ответственных граждан, страны возможностей и прогресса, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что в мире не только усиливаются межкультурные противоречия, но и не спадает накал торговых и санкционных войн, вместо всеобщего разоружения разворачивается новая гонка вооружений.

– Ведущиеся в разных уголках планеты гибридные войны не имеют четких линий фронта, но несут значительные человеческие жертвы, провоцируют многочисленные потоки беженцев, наносят огромный ущерб мировой экономике. Сильное беспокойство вызывает риск ядерного конфликта, вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирает обороты конфронтационное мышление, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение. В таких непростых реалиях на первом плане должна быть конструктивная дипломатия как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене, – подчеркнул он.

 

#Токаев #религии #съезд #Армагеддон

