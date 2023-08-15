Токаев выразил соболезнования Путину
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Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи со взрывом на автомобильной заправочной станции в городе Махачкале Республики Дагестан, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы.
«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.