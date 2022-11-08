Токаев высказался о радикалах и религиозном сепаратизме

О радикальный течениях и религиозном сепаратизме высказался во время встречи с общественностью Атырауской области глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz.

"Казахстан – светское государство. Наша Конституция гарантирует свободу вероисповедания. Однако быть светской и толерантной страной не означает закрывать глаза на различные радикальные течения и религиозный сепаратизм. Мы никогда не поставим под угрозу безопасность и целостность страны. На протяжении многих веков наши предки исповедовали ислам, который гармонично сочетает нормы шариата с национальным укладом", – сказал Токаев.

Глава государства подчернул, что ценности ислама содействуют укреплению единства нации.

"Наш долг – беречь и чтить традиции предков. В этом контексте очень важно давать правильные ориентиры нашей молодежи", – резюмировал президент РК.