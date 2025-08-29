В ходе выступления на научно-практической конференции Президент подчеркнул, что благодаря принятым мерам экономический рост за семь месяцев текущего года превысил 6%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По словам Главы государства, на сегодняшний день во всех регионах ведется строительство и реконструкция тысяч километров дорог. Возводятся аэропорты и мосты, начато строительство объектов водоснабжения. Вводятся в эксплуатацию объекты жилищно-коммунального хозяйства и другой жизненно важной инфраструктуры.
«В целом, перед Правительством поставлена конкретная задача – уделить особое внимание качеству строительства инфраструктурных объектов. Этот вопрос будет находиться на контроле Правительства и правоохранительных органов. Ежегодно в стране открываются сотни новых производств, в том числе в сфере высоких технологий. Таким образом, формируется прочный индустриальный фундамент национальной экономики», – сказал он.
Также он добавил, что ведется системная работа по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для бизнеса, поддержке регионов.
«Благодаря принятым мерам экономический рост за семь месяцев текущего года превысил 6%. Это не случайность, а результат больших усилий и последовательной реализации глубоких реформ. Благодаря системной и слаженной работе, непоколебимому единству народа наша страна вступила в новый этап своего развития. Одним словом, Казахстан уверенно движется по пути прогресса. Сегодня, не отвлекаясь на пустые разговоры, мы должны твердо следовать этому курсу и идти вперед – к всеобщему процветанию. Только так мы сможем достичь великих свершений как передовая нация и покорить новые вершины», – подытожил Президент.