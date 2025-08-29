Президент - об инфраструктуре: Казахстан вступил в новый этап своего развития

Президент
119
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе выступления на научно-практической конференции  Президент подчеркнул, что благодаря принятым мерам экономический рост за семь месяцев текущего года превысил 6%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Главы государства, на сегодняшний день во всех регионах ведется строительство и реконструкция тысяч километров дорог. Возводятся аэропорты и мосты, начато строительство объектов водоснабжения. Вводятся в эксплуатацию объекты жилищно-коммунального хозяйства и другой жизненно важной инфраструктуры.

«В целом, перед Правительством поставлена конкретная задача – уделить особое внимание качеству строительства инфраструктурных объектов. Этот вопрос будет находиться на контроле Правительства и правоохранительных органов. Ежегодно в стране открываются сотни новых производств, в том числе в сфере высоких технологий. Таким образом, формируется прочный индустриальный фундамент национальной экономики», – сказал он.

Также он добавил, что ведется системная работа по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для бизнеса, поддержке регионов.

«Благодаря принятым мерам экономический рост за семь месяцев текущего года превысил 6%. Это не случайность, а результат больших усилий и последовательной реализации глубоких реформ. Благодаря системной и слаженной работе, непоколебимому единству народа наша страна вступила в новый этап своего развития. Одним словом, Казахстан уверенно движется по пути прогресса. Сегодня, не отвлекаясь на пустые разговоры, мы должны твердо следовать этому курсу и идти вперед – к всеобщему процветанию. Только так мы сможем достичь великих свершений как передовая нация и покорить новые вершины», – подытожил Президент.

#Токаев #инфраструктура #Акорда

Популярное

Все
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
В приоритете цифровая безопасность
Правовое государство – подлинно историческая идея нации
«Писатель был бойцом в большом и малом...»
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Хранить раритеты – почетная миссия
Каждый шаг на благо людей
Социальные выплаты гарантированы
Вставай рано и здоровайся на казахском
ИИ активно внедряют в школьную программу
Где живут властелины реки
Стандарт студенческой среды ЕНУ
Обучение никогда не заканчивается
Вот и лето прошло
Актогай раскрывает секреты
Шел солдат, преград не зная
Спорт и двуязычие дают преимущество
Музей с шахтерской атмосферой
Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана
Шпаргалочки на память
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Жители Шымкента не спешат платить
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Новую школу построят в Атырау
Проезд сделали бесплатным
О чем расскажут старинные карты
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Комедия «Укради жениха если сможешь»: смех, слезы и казахская душа
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
Сильная жара вернется в Казахстан
Индустрия детских товаров ждет поддержки
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Конституция Казахстана убедительно показывает всему миру зр…
Токаев наградил ряд казахстанцев
Президент поручил усилить работу по правовому воспитанию в …
«Такого в Казахстане еще не было»: Токаев – о семилетнем пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]