В ходе выступления на научно-практической конференции Президент подчеркнул, что благодаря принятым мерам экономический рост за семь месяцев текущего года превысил 6%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Главы государства, на сегодняшний день во всех регионах ведется строительство и реконструкция тысяч километров дорог. Возводятся аэропорты и мосты, начато строительство объектов водоснабжения. Вводятся в эксплуатацию объекты жилищно-коммунального хозяйства и другой жизненно важной инфраструктуры.

«В целом, перед Правительством поставлена конкретная задача – уделить особое внимание качеству строительства инфраструктурных объектов. Этот вопрос будет находиться на контроле Правительства и правоохранительных органов. Ежегодно в стране открываются сотни новых производств, в том числе в сфере высоких технологий. Таким образом, формируется прочный индустриальный фундамент национальной экономики», – сказал он.

Также он добавил, что ведется системная работа по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для бизнеса, поддержке регионов.