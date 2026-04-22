Токаев высказался о состоянии Арала и Каспия

Казахстан завершает свое трехлетнее председательство в Международном фонде спасения Арала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Выступая на Региональном экологическом саммите, Глава государства заявил, что Аральское море и по сей день напоминает нам о последствиях нерациональной политики.
«Водная безопасность является вопросом исключительной важности как для Казахстана, так и для всей Центральной Азии. Наше будущее зависит от рационального и справедливого управления этим жизненно важным ресурсом. Аральское море и по сей день сурово напоминает нам о последствиях нерациональной политики, а также о том, чего можно достичь благодаря решительным и научно обоснованным действиям. На сегодня нам удалось восстановить около 36 процентов Северного Арала, улучшив качество воды, увеличив рыбные запасы и повысив уровень жизни населения. В ходе сегодняшнего заседания высокого уровня Международного фонда спасения Арала, в которым мы примем участие вместе с коллегами, Казахстан завершит свое трехлетнее председательство в этой организации», – сказал он.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению Каспийского моря.
«Еще одним объектом заботы для нашей страны является Каспийское море. Охрана этого водоема имеет огромное значение для поддержания экологического баланса, биоразнообразия и устойчивого развития региона. Поэтому Казахстан инициировал межгосударственную программу по предотвращению дальнейшей деградации Каспийского моря и создал Научно-исследовательский институт Каспийского моря для развития регионального научного сотрудничества. Мы призываем все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению этого уникального природного достояния. Поэтому любое применение вооруженных сил в прикаспийском регионе должно быть исключено и запрещено», – заключил Президент.