Токаев высказался о состоянии Арала и Каспия

Казахстан завершает свое трехлетнее председательство в Международном фонде спасения Арала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Выступая на Региональном экологическом саммите, Глава государства заявил, что Аральское море и по сей день напоминает нам о последствиях нерациональной политики.

«Водная безопасность является вопросом исключительной важности как для Казахстана, так и для всей Центральной Азии. Наше будущее зависит от рационального и справедливого управления этим жизненно важным ресурсом. Аральское море и по сей день сурово напоминает нам о последствиях нерациональной политики, а также о том, чего можно достичь благодаря решительным и научно обоснованным действиям. На сегодня нам удалось восстановить около 36 процентов Северного Арала, улучшив качество воды, увеличив рыбные запасы и повысив уровень жизни населения. В ходе сегодняшнего заседания высокого уровня Международного фонда спасения Арала, в которым мы примем участие вместе с коллегами, Казахстан завершит свое трехлетнее председательство в этой организации», – сказал он.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению Каспийского моря.

«Еще одним объектом заботы для нашей страны является Каспийское море. Охрана этого водоема имеет огромное значение для поддержания экологического баланса, биоразнообразия и устойчивого развития региона. Поэтому Казахстан инициировал межгосударственную программу по предотвращению дальнейшей деградации Каспийского моря и создал Научно-исследовательский институт Каспийского моря для развития регионального научного сотрудничества. Мы призываем все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению этого уникального природного достояния. Поэтому любое применение вооруженных сил в прикаспийском регионе должно быть исключено и запрещено», – заключил Президент.

Популярное

Все
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Услышать голос Земли
Серебряный финал в Ордосе
Триумфальный Кубок Победы
Стартует пляжная Азиада
Начинается сезон фонтанов
Школьная библиотека задает формат обучения
Годами в бегах
Бразильский старт
Над городом плывет шашлычный дым
Не линия раздела, а точка притяжения
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Жемчужины края
Выстроить систему водной безопасности
Не отреагировать, а предупредить
Креативный Ботай
Яркий символ сближения культур
Аварийность на электросетях в Казахстане снизилась на 13%
Предложение взятки и согласие на ее получение необходимо криминализировать
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Главы государств посетили выставку Регионального экологичес…
Президент: Время рапортовать об успехах прошло, настало вре…
Движение «Таза Қазақстан» объединило почти миллион волонтер…
Первые консультации по созданию Международной водной органи…

