Токаев высказался о состоянии Арала и Каспия

Выступая на Региональном экологическом саммите, Глава государства заявил, что Аральское море и по сей день напоминает нам о последствиях нерациональной политики.

«Водная безопасность является вопросом исключительной важности как для Казахстана, так и для всей Центральной Азии. Наше будущее зависит от рационального и справедливого управления этим жизненно важным ресурсом. Аральское море и по сей день сурово напоминает нам о последствиях нерациональной политики, а также о том, чего можно достичь благодаря решительным и научно обоснованным действиям. На сегодня нам удалось восстановить около 36 процентов Северного Арала, улучшив качество воды, увеличив рыбные запасы и повысив уровень жизни населения. В ходе сегодняшнего заседания высокого уровня Международного фонда спасения Арала, в которым мы примем участие вместе с коллегами, Казахстан завершит свое трехлетнее председательство в этой организации», – сказал он.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению Каспийского моря.