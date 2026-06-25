Токаев высоко оценил вклад журналистов в принятие новой Конституции

Фото: пресс-служба Президента РК

По словам Президента, есть все основания называть средства массовой информации голосом нации и зеркалом общества. Ведь именно благодаря отечественной прессе сограждане и все мировое сообщество узнают о сути проводимых в стране масштабных преобразований.

– Казахстанские журналисты, глубоко осознавая возложенную на них ответственность, безупречно исполняют свой профессиональный долг. В марте мы успешно провели конституционную реформу. На общенациональном референдуме граждане сделали свой исторический выбор, предопределивший будущее государства. В результате всенародного волеизъявления был принят главный документ страны – новая Конституция. Несомненно, разработка и принятие Основного закона – это сложнейший процесс, который продемонстрировал зрелость нашей нации, обладающей высоким духом и уверенной в своем светлом будущем. Мы прошли долгий путь к достижению этой цели. Была сформирована специальная Конституционная комиссия, а каждая статья Основного закона была тщательно выверена с точки зрения соответствия интересам народа. Особо стоит отметить, что существенную роль в сплочении людей во имя общей цели сыграли работники масс-медиа. Работники информационной сферы держали общество в курсе событий, публикуя качественные и содержательные материалы о деятельности Конституционной комиссии, обеспечивая всесторонний анализ вносимых поправок. Это убедительно подтверждают и прямые трансляции, экспертные материалы, содержательные интервью в ходе кампании, - сказал Президент.

В целом, подчеркнул он, журналисты в полной мере продемонстрировали свой профессионализм.

- Быть признанным специалистом в этой сфере означает не создавать искусственно информационный шум или сочинять лозунги, а, прежде всего, обладать глубокими знаниями по актуальной проблематике и безупречно владеть материалом. Заседания Комиссии в онлайн-режиме набрали более миллиона просмотров в социальных сетях. Таким образом, обсуждение законопроекта превратилось в общенациональную дискуссию, к которой активно подключились все неравнодушные граждане.

В частности, отметил Президент, через цифровые системы e-Government и е-Өтініш было получено более тысячи обращений, что стало практическим воплощением концепции «слышащего государства». По его словам, ни одна значимая инициатива не осталась без внимания членов Конституционной комиссии, все они были тщательно изучены.