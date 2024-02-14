Токаев выступил на казахско-катарском инвестиционном круглом столе

Президент, Международное сотрудничество, Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе государственного визита в Доху Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В своем выступлении глава государства выразил благодарность правительству Катара и Ассоциации катарских бизнесменов за постоянную поддержку развития экономических отношений между странами. По его словам, сейчас, когда мир сталкивается с беспрецедентными вызовами, крайне важно тщательно сочетать политическую волю и экономическую активность.

– Сегодня у меня состоялась продуктивная беседа с руководством Катара. Мы достигли договоренностей в различных областях и поручили нашим правительствам тесно работать над их реализацией. Уверен, что мой визит откроет новые горизонты для дальнейшего укрепления наших многогранных отношений. Под руководством Его Высочества шейха Тамима бен Хамада Аль Тани Катар добился больших успехов. Он стал примером для подражания для многих других стран. Ваша прекрасная страна известна своей быстрорастущей экономикой, высоким уровнем жизни и процветающим обществом. Ваша национальная программа «Катар – 2030» представляет собой смелое и уникальное сочетание модернизации и национальных ценностей. Я желаю всем вам, нашим катарским друзьям, успехов в достижении этой благородной цели, – сказал президент.

Он сообщил, что путь, избранный нашей страной, имеет некоторое сходство с катарским. Политика открытых дверей, огромные ресурсы и свободные рыночные реформы в Казахстане привлекли многие иностранные компании, в том числе из Катара. Построение диверсифицированной и устойчивой экономики является первостепенной задачей для Казахстана.

– Я инициировал новый экономический курс. Эта инициатива направлена на осуществление структурных реформ с целью построения более сильной и динамичной страны. Это амбициозная, но выполнимая задача. В прошлом году ВВП Казахстана достиг 265 миллиардов долларов. Наша новая цель – 450 миллиардов долларов к 2029 году. Экономический рост в прошлом году составил 5,1%, что почти вдвое превышает прогнозируемые темпы роста мировой экономики. В среднесрочной перспективе мы планируем поддерживать рост на уровне не менее 6 %. В 2022 году мы привлекли 28 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, а внешнеторговый оборот составил 136 млрд долларов. Для того, чтобы Казахстан оставался основным направлением прямых иностранных инвестиций в регионе, мы запустили новый инвестиционный цикл в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана выразил надежду, что многие присутствующие на мероприятии внесут свой вклад в успешное развитие казахско-катарских экономических отношений. Со своей стороны государство готово предоставить налоговые и таможенные преференции, софинансирование проектов, частичные гарантии и механизмы поддержки экспорта.

– Недавно мы также создали Инвестиционный совет под председательством первого заместителя Премьер-министра. Он будет способствовать реализации инвестиционных проектов за счет оперативного принятия решений и всесторонней государственной поддержки. Мы приглашаем катарские компании инвестировать в казахстанский рынок и изучить новые возможности для бизнеса, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он предложил активизировать усилия казахско-катарской Совместной комиссии высокого уровня и Делового совета для выведения партнерства на новый уровень. Казахстан рассчитывает, что недавно ратифицированное Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций укрепит инвестиционное сотрудничество между странами.

– Сегодня во время встречи с Его Высочеством шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани я предложил в качестве первого шага увеличить объем двусторонней торговли до полумиллиарда долларов. Мы можем предложить катарскому рынку высококачественные товары, в том числе машины, железо, сталь, сельскохозяйственную продукцию и многое другое. Казахстан также предлагает доступ к рынку Евразийского экономического союза с общим ВВП в 2,6 триллиона долларов. У нас также есть общая граница с Китаем, что дает хорошие возможности для торговли с ним в рамках проекта «Один пояс, один путь», – сообщил глава государства.

По его мнению, сегодня Казахстан и Катар как никогда тесно связаны благодаря безвизовому режиму и почти 20 прямым еженедельным рейсам. В то же время наша страна активно диверсифицирует и расширяет свои транзитные и логистические возможности.

– В число наших крупных инфраструктурных проектов входят порт Актау, один из крупнейших хабов на Каспийском море, международные аэропорты Астаны и Алматы, многочисленные динамично развивающиеся железнодорожные и автомобильные сети, а также высококачественные логистические узлы, высококачественные логистические хабы. Мы возлагаем большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, так называемого Среднего коридора. Мы считаем, что катарские компании и финансовые институты могут извлечь значительную выгоду, изучив возможности для бизнеса и инвестиций в этой области. Сегодня мы подписываем различные коммерческие документы на общую сумму инвестиций почти 18 миллиардов долларов. Это свидетельствует о нашей решимости развивать экономическое сотрудничество, – подчеркнул лидер Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, энергетический сектор является основой взаимодействия двух стран. Казахстан готов предоставить широкие возможности для разведки нефти и газа.

– Мы внедряем лучшие мировые практики, чтобы сделать возможными значительные открытия. С этой целью я приглашаю катарские энергетические компании к активному участию в проектах по геологоразведке, нефтехимии, транспортировке и переработке нефти и газа. Сегодня мы ожидаем подписания с компанией Power International Holding соглашений о строительстве газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган, а также о строительстве газопроводов Бейнеу – Бозой – Шымкент и Актобе – Костанай. Это очень перспективное начинание. Мы надеемся, что переговоры по строительству еще одного газоперерабатывающего проекта на Кашагане вскоре дадут практические результаты, – отметил президент.

Особое внимание в речи было уделено взаимодействию в секторе возобновляемой энергетики. Огромный потенциал ВИЭ Казахстана, оцениваемый в один триллион киловатт-часов, привлек внимание глобальных игроков, которые взяли на себя обязательства по реализации проектов мощностью 43 гигаватта.

– Мы приветствуем намерения компании Nebras Power построить гидроэлектростанцию мощностью 350 мегаватт и планы Pearl Overseas по строительству парогазовых установок мощностью 1,1 гигаватта в Казахстане. Мы надеемся на дальнейшее партнерство в сфере производства, передачи технологий и опыта в этом жизненно важном секторе, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он пригласил катарские компании принять участие в добыче и переработке критически важных видов сырья, таких как кобальт, литий и другие, необходимых для мировой экономики. Наряду с этим Глава государства подчеркнул, что возлагает большие надежды на партнерство в области сельского хозяйства.

– Будучи девятой страной в мире по своей территории, 70% которой занимают пашни, Казахстан является надежной житницей Центральной Азии. Наша сельскохозяйственная продукция уже экспортируется в более чем 80 стран, и мы стремимся удвоить экспорт за счет трехкратного повышения производительности в этой отрасли. Казахстан может стать надежным партнером по поставкам «халяльной» и органической сельскохозяйственной продукции на рынок Катара. Я знаю о заинтересованности компании Hassad Food в строительстве завода по глубокой переработке зерна и гороха. Мы готовы поддержать эту инициативу. Мы также заинтересованы в развитии производства мяса, фруктов, овощей, зерна, муки и других продуктов с дальнейшими прямыми поставками в Катар, – сообщил президент.

В выступлении также было отмечено, что сектор цифровизации является приоритетным в повестке дня обеих стран, которые стремятся стать ведущими технологическими центрами.

– ООН включила Казахстан в тридцатку лучших стран по адаптации цифровых технологий. За последние 3 года IT-экспорт увеличился в 16 раз и составил около 500 миллионов долларов. Чтобы повысить нашу конкурентоспособность, мы разрабатываем новаторские технологии искусственного интеллекта, создавая суперкомпьютеры и центры обработки данных. Вместе с нашими соседями мы также планируем построить оптико-волоконную линию связи через Каспийское море и изучить возможности расширения оптических линий связи со странами Залива. Мы приветствуем планы Power International Holding стать одним из ключевых игроков на телекоммуникационном рынке Казахстана, – подчеркнул глава государства.

Лидер Казахстана назвал еще одним важным направлением взаимодействия двух стран контакты в сфере медицины, фармацевтики и биотехнологий.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Международный финансовый центр «Астана» установил прочные деловые связи с Центральным банком Катара, Катарским финансовым центром и Катарской фондовой биржей. По его мнению, создание казахско-катарского фонда прямых инвестиций в МФЦА могло бы послужить платформой для финансирования совместных предприятий.

Завершая свое выступление, глава государства пригласил катарских бизнесменов принять участие в Международном форуме Астана в июне 2024 года.

В ходе круглого стола также выступили министр торговли и индустрии Катара шейх Мухаммед бен Хамад бен Касим Аль Тани, председатель Ассоциации бизнесменов Катара шейх Фейсал бен Касим Аль Тани, председатель торгово-промышленной палаты Катара шейх Халифа бен Джасим бен Мухаммад Аль Тани, генеральный директор Nebras Power Халид Мохаммед Джоло, главный исполнительный директор Hassad Food Али Хилял Аль Кувари, генеральный директор Qatar Free Zone Шейх Мохаммед бин Хамад Аль Тани и другие.

По итогам круглого стола был подписан ряд документов между деловыми кругами Казахстана и Катара.

#Токаев #сотрудничество #инвестиции #выступление #круглый стол #Катар

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