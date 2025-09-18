Фото: Акорда

В своем выступлении Глава государства отметил, что на протяжении нескольких дней в нашей столице проходят встречи представителей разных культур и цивилизаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Несмотря на различия в вероисповедании и традициях, всех нас объединяют единые стремления и благие намерения. Ярким подтверждением тому стала Итоговая декларация Съезда, в которой нашли отражение общие идеи и предложения. Собственно, именно в этом и заключается главная суть форума. Мы стали свидетелями конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Самое главное – духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов», – сказал он.

По словам Президента, подлинная мудрость проявляется именно в умении вести конструктивный и содержательный диалог.