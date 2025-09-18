Токаев выступил на закрытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Президент
44
Дана Аменова
специальный корреспондент

Президент Казахстана считает, что духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов

Фото: Акорда

В своем выступлении Глава государства отметил, что на протяжении нескольких дней в нашей столице проходят встречи представителей разных культур и цивилизаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Несмотря на различия в вероисповедании и традициях, всех нас объединяют единые стремления и благие намерения. Ярким подтверждением тому стала Итоговая декларация Съезда, в которой нашли отражение общие идеи и предложения. Собственно, именно в этом и заключается главная суть форума. Мы стали свидетелями конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Самое главное – духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов», – сказал он.

По словам Президента, подлинная мудрость проявляется именно в умении вести конструктивный и содержательный диалог.

«Сегодня вы показываете всему миру пример дальновидности и рассудительности. В условиях нарастающей геополитической нестабильности это приобретает особое значение. Форум показал, насколько важно сегодня развивать взаимодействие между религиями и культурами, наращивать сотрудничество ради лучшего будущего для всего человечества. В ходе пленарного и секционных заседаний, специальной сессии по защите религиозных объектов и символов, экспертного круглого стола и форума молодых религиозных лидеров было высказано много ценных идей и предложений. Вы решительно осудили деструктивные идеологии и насилие, рассмотрели возможности урегулирования современных кризисов, обсудили пути преодоления социального неравенства и построения инклюзивных обществ. Особое внимание уделено вопросам экологии, устойчивого развития, влияния новых технологий и искусственного интеллекта на жизнь людей. В своем выступлении на открытии Съезда я отметил важную роль духовной дипломатии в укреплении диалога и доверия на международной арене. Отрадно, что вы разделяете такую позицию», – заявил Глава государства.

#Токаев #выступление #закрытие #Съезд лидеров мировых и традиционных религий

