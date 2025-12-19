Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

– Для меня высокая честь в качестве первого Главы государства из нашего региона выступать в стенах этого выдающегося учреждения. Рассматриваю эту возможность как знак подлинного доверия к растущей международной роли Казахстана и как признание наших неустанных усилий, направленных на продвижение мультилатерализма и поддержание глобальной стабильности. Организация Объединенных Наций имеет для меня особое личное значение, поскольку я был удостоен возможности занимать должность заместителя Генерального секретаря и Генерального директора ее представительства в Женеве, а также Генерального секретаря Конференции по разоружению, – сказал Президент.

Он поздравил коллектив Университета с юбилеем – 50-летием с начала деятельности и отметил вклад УООН в выработку практических решений во благо всего международного сообщества.

Касым-Жомарт Токаев отметил созвучие его убеждениям принципов японской этики, согласно которым истинная сила заключается в гармонии, мудрости и ответственном лидерстве.

– Как писал принц Сётоку в VII веке, «гармония должна цениться превыше всего». Сегодня этот принцип остается центральным в государственном управлении и международных отношениях и находит свое яркое воплощение во внешней политике Казахстана, – отметил Президент.

Далее Глава государства представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества.

– Количество и интенсивность вооруженных конфликтов во всем мире достигли самого высокого уровня за последние десятилетия, а глобальные военные расходы в прошлом году составили рекордных 2,7 трлн долларов. В то же время соперничество между ведущими державами достигло наивысшей степени, что уже привело к неспособности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций решать какие-либо крупномасштабные международные конфликты, – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, для эффективного функционирования институтов международное сообщество остро нуждается в восстановлении взаимного доверия и предсказуемости.

– Обновленная культура стратегического доверия должна стать основой международного сотрудничества и процесса коллективного принятия решений. В этом ключе Казахстан последовательно продвигает данные принципы через такие инициативы, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Нет сомнений в том, что ни одно государство не сможет в одиночку справиться с сегодняшними вызовами. Только принципиальные и эффективные совместные действия могут дать долгосрочные результаты. В этом контексте ООН должна и в дальнейшем играть центральную роль в международных отношениях как универсальная и безальтернативная организация, – убежден Президент Казахстана.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что возможности ООН все больше сдерживаются вследствие растущей геополитической поляризации и снижения доверия между крупными державами. Поэтому, как было сказано далее, всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.

– Любая значимая реформа должна начинаться с подтверждения приверженности Уставу ООН. Его основные принципы – суверенитет, территориальная целостность и мирное урегулирование споров – должны соблюдаться неукоснительно и без каких-либо исключений. Однако отдельные положения Устава уже не отражают реалии XXI века, в том числе те, которые несправедливы по отношению к Японии и другим странам, оказывающим значительную поддержку Организации. Мир изменился, а Устав не поспевает за этими изменениями. Считаю, что настало время для ответственного диалога о том, как обеспечить его надежность и актуальность в будущем, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает реформу Совета Безопасности крайне важной и безотлагательной задачей. Он призвал к обеспечению более широкого участия в данном органе средних держав, представляющих Азию, Африку и Латинскую Амерку.

– Голоса ответственных средних держав должны звучать более весомо в Совете Безопасности, где они могут выступать в качестве конструктивных посредников и способствовать продвижению решений в условиях противоречий между более крупными игроками. Именно в этой роли Казахстан видит свою внешнеполитическую миссию. Мы проводим принципиальную, сбалансированную, конструктивную многовекторную дипломатию, которая отражает наши национальные интересы и идентичность как развивающейся средней державы, неизменно придерживающейся Устава ООН, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев, пользуясь возможностью, выразил искреннюю признательность бывшему министру иностранных дел Японии Ёрико Кавагучи, внесшей огромный вклад в налаживание связей между двумя странами. Президент напомнил, что именно она является инициатором формата саммита «Центральная Азия и Япония».

Он подчеркнул, что Казахстан пользуется широким признанием в качестве авторитетного и надежного партнера.

– Казахстан развивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с ближайшими соседями – Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Мы рассматриваем это соседство как стратегическое преимущество, позволяющее Казахстану продвигать доверие и взаимосвязанность по всей Евразии. Мы также расширяем долгосрочное взаимодействие с Соединенными Штатами и Европейским Союзом, усиливаем наши контакты на Ближнем Востоке, в Азии и странах Глобального Юга. Япония имеет огромное значение для Казахстана, мы и далее будем стремиться углубить нашу дружбу и взаимодействие для раскрытия новых возможностей в торгово-инвестиционных связях. Такой сбалансированный и беспристрастный подход укрепляет конструктивную дипломатию Казахстана в условиях все более геополитически фрагментированного мира, – продолжил Глава государства.

Особое место в выступлении заняла проблематика, связанная с нарастающей ядерной угрозой. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что немногие страны могут так глубоко, как Казахстан и Япония, осознать цену, которую заплатило человечество за ядерное оружие.

– Хиросима, Нагасаки и Семипалатинск служат напоминанием о высокой цене ядерной ответственности и сдержанности. После обретения независимости Казахстан принял историческое решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и отказе от четвертого по величине ядерного арсенала в мире. Это было не проявлением слабости, а отражением стратегической дальновидности и твердой приверженности миру и безопасности человечества. Три десятилетия спустя наша позиция остается неизменной: глобальная архитектура безопасности не может опираться на ядерное сдерживание. Международное сообщество должно активизировать усилия, направленные на полное ядерное разоружение, и обеспечить вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Казахстан призывает к возобновлению диалога на высоком уровне между ядерными державами и более решительным многосторонним действиям по устранению угрозы применения и испытаний ядерного оружия. В этих глобальных усилиях Казахстан и Япония обладают уникальным моральным авторитетом. Наши страны сообща могли бы сглаживать разногласия и демонстрировать прагматичное лидерство в тех случаях, когда ядерные державы испытывают трудности в достижении консенсуса, – заявил Президент.

В продолжение темы Глава государства напомнил о выдвинутой Казахстаном инициативе по учреждению Международной водной организации под эгидой ООН. Он предложил Университету ООН принять активное участие в проведении научных исследований в поддержку этих усилий.

Говоря о будущем, Касым-Жомарт Токаев назвал искусственный интеллект одной из решающих сил, формирующих современный мир.

Вместе с тем, по его мнению, возникают и риски, связанные с неравным доступом к ИИ и его неправомерным использованием, в том числе в военных целях.

– Организация Объединенных Наций должна играть центральную координирующую роль – так же, как она когда-то сформировала универсальные нормы в области ядерной безопасности или гражданской авиации. Как глобальный университет, расположенный в одном из ведущих технологических центров мира, Университет ООН занимает уникальное положение для продвижения международных исследований в области возможностей, рисков и управления ИИ, – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что авторитет Казахстана на международной арене напрямую опирается на прогресс, достигнутый внутри страны.

По его мнению, именно ответственная внутренняя политика лежит в основе эффективной дипломатии.

– Я придаю особое значение развитию образования и международного академического сотрудничества, особенно в сферах, которые могут обеспечить ускорение глобальных преобразований. Эти приоритеты полностью соответствуют миссии Университета ООН. В этом году в Казахстане открыт Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Опираясь на этот фундамент, Казахстан готов создать в Алматы региональный филиал Университета ООН. Его деятельность могла бы быть сосредоточена в первую очередь на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства заявил о заинтересованности Казахстана в дальнейшем укреплении институционального партнерства между Университетом ООН и ведущими казахстанскими вузами в области совместных исследований, академических обменов и программ подготовки выпускников.

Университет Организации Объединенных Наций – глобальный исследовательский и образовательный центр со штаб-квартирой в Токио, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Университет объединяет 13 институтов, расположенных в 12 странах мира.