Токаеву доложили о ходе модернизации судебной системы

Президент, Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства акцентировал внимание на важности усиления защиты прав граждан.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с ходом модернизации судебной системы в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Председатель Верховного суда рассказал о реализации задач по обеспечению независимости судов и судей, укреплению судейского корпуса высококвалифицированными юристами, а также усилению гарантий прав граждан и бизнеса в судебном процессе.

Президент был проинформирован о принятии мер, направленных на укрепление аналитического обеспечения судебной деятельности, повышение ответственности председателей областных судов.

Глава государства акцентировал внимание на важности качественной реализации проводимых в судебной системе реформ и продолжении работы по повышению доверия общества к судам, а также усилению защиты прав граждан.

 

#суд #Токаев #реформы #система

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