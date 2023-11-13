Токаеву доложили о работе по возврату выведенных за рубеж активов

Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова. Глава государства был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о деятельности надзорного органа по приоритетным направлениям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Берик Асылов доложил о принимаемых мерах по возврату незаконно приобретенных активов и деятельности вновь созданного профильного комитета. Он отметил, что комитетом для поиска выведенных за рубеж активов, раскрытия незаконных схем будут использованы IT-технологии с применением искусственного интеллекта.

Главе государства была представлена информация о работе по сопровождению значимых инвестиционных проектов. Специальной Межведомственной комиссией с участием представителей МИД, АО «НК «Казах-Инвест», НПП «Атамекен» и бизнес-омбудсмена выработаны первоочередные меры, направленные на улучшение инвестиционного климата. На мониторинг прокуроров взято более 900 инвестпроектов. Уже разрешены проблемные вопросы 41 инвестора.

С целью повышения гарантий безопасности инвестиций предложено внедрить цифровые решения, позволяющие в режиме реального времени отслеживать все процессы реализации инвестиционного проекта, а также согласование с прокурором ключевых решений государственных органов в отношении бизнеса.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован, что в рамках трехзвенной модели в 3 раза сокращено уголовное преследование предпринимателей (с 614 до 204). В целом, по стране, не допущено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту 1041 лиц, число нарушений конституционных прав снизилось на 29 % (с 310 до 222).

Кроме того, президенту сообщили о мерах по противодействию пыткам. Для их профилактики в 54 исправительных учреждениях установлено 29 тысяч видеокамер, число жалоб осужденных на пытки снизилось с 94 до 17.

Генеральный прокурор также представил отчет о ходе расследования уголовных дел по преступлениям, вызвавшим общественный резонанс.

Наряду с отмеченными вопросами озвучены результаты работы по международному сотрудничеству. В частности, в этом году из-за рубежа экстрадировано 40 обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Всего Казахстаном заключено 73 договора в уголовно-правовой сфере с 34 странами дальнего зарубежья.

Глава государства обратил внимание на необходимость усиления обеспечения законности во всех сферах жизнедеятельности страны.