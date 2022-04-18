Токаеву представили предложения по демонополизации ключевых отраслей экономики

Президенту Казахстана были представлены предложения по демонополизации ключевых отраслей экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства заслушал отчет председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об исполнении его поручений, данных агентству в рамках объявленных реформ по демонополизации экономики Казахстана.

Как рассказал С. Жумангарин, по результатам проверок деятельности оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа органами прокуратуры и агентством выявлены нарушения на 5,5 млрд тенге. Сумма наложенных штрафов на 193 розничных реализаторов автогаза составила 103 млн тенге. По рекомендациям агентства внесены изменения в правила Министерства энергетики по организации и проведению торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, включающие снижение 10-процентного шага торгов до 3 процентов.

В настоящее время проводятся расследования в отношении ТОО «Eurotransit Nur Zholy», ТОО «Казфосфат», ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «Каскор-Транссервис». Ведется анализ по выявлению признаков нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО «НК «КТЖ», АО «Казахтелеком», АО «КТГ «Аймак», АО «Транстелеком», торговых рынков по услугам предоставления в аренду торговых площадей для реализации продовольственных товаров.

Во исполнение поручений Президента по проведению комплексного анализа монопольных групп председатель Агентства по защите и развитию конкуренции представил предложения по демонополизации рынков нефти и нефтепродуктов, природного газа, электрической энергии, железнодорожного транспорта, услуг гражданской авиации, общественного транспорта, телекоммуникаций, финансовых рынков. С. Жумангарин также доложил о ходе разработки проекта Концепции развития конкуренции на 2022-2026 годы, нацеленной на демонополизацию ключевых товарных рынков и создание благоприятной конкурентной среды для бизнеса.

Глава государства еще раз подчеркнул основополагающее значение развития конкуренции для будущего Казахстана и поручил продолжить реализацию системных мер по демонополизации ключевых отраслей экономики страны, а также обеспечить контроль за их качественным исполнением.