Токаеву рассказали, как НПП решает проблемы предпринимательства

Касым-Жомарт Токаев принял председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства был проинформирован о совершенствовании подходов к развитию малого и среднего бизнеса, деятельности палаты по решению проблем отечественного предпринимательства.

В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране. Раимбек Баталов отметил важность разработки единой комплексной программы поддержки малого и среднего бизнеса.

По его словам, в программе необходимо акцентировать внимание на развитие среднего бизнеса для стимулирования отечественных инвестиций.

Президент, заслушав отчет руководителя палаты, отметил важность учета позиции бизнеса в процессе принятия стратегических решений.