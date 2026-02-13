Токаев принял главу КМГ

Президенту была представлена информация о деятельности национальной компании за прошлый год и задачах на предстоящий период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Асхат Хасенов сообщил, что в 2025 году заключены контракты с китайскими компаниями CNOOC и Sinopec на недропользование по проектам Жылыой в Атырауской области и Березовский в Западно-Казахстанской области.

Крупные международные компании Turkish Petroleum Corporation, BP и Хорватское агентство по углеводородам изучают перспективные участки в нашей стране.

Так он доложил, что в настоящее время «КазМунайГаз» сосредоточен на геологоразведке глубоких и малоизученных участков.

В 2025 году завершено бурение 8 поисковых скважин, а до 2029 года планируется пробурить еще 24. Общий объем инвестиций превысит 900 млн долларов. 

Согласно представленному отчету, по итогам 2025 года объем добычи нефти и конденсата составил 26,2 млн тонн, что на 10% выше уровня 2024 года. Кроме того, ведется работа по увеличению добычи газа дополнительно на 2,3 млрд кубометров в год на месторождениях Западная Прорва, Центральный Урихтау и Рожковское.

В прошлом году три НПЗ «КазМунайГаза» переработали 17,5 млн тонн нефти. Объем производства светлых нефтепродуктов составил 13,6 млн тонн, что на 1,2 млн тонн выше уровня 2024 года.

Асхат Хасенов также ознакомил с ходом реализации крупных инвестиционных проектов в нефтегазохимии и газопереработке на сумму более 15 млрд долларов.

В Мангистауской области введен в эксплуатацию опреснительный завод морской воды «Кендерли» мощностью 50 тысяч кубометров в сутки.

По итогам встречи, Президент дал ряд поручений по дальнейшему ускорению проведения геологоразведочных работ и своевременной реализации крупных инвестиционных проектов.

