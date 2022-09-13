Толерантность и терпимость не имеют границ

Казахстан предлагает миру качественно новую модель межконфессиональных отношений, главным международным вектором развития которой выступает проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий.

Казахстан с его полиэтничностью и поликонфессиональностью на заре независимости относился экспертами к числу стран с повышенными конфликт­ными рисками. Нам необходимо было овладеть инструментарием управления религиозными процессами – одной из самих тонких общественных материй.

По сути, мы столкнулись с задачей формирования новой со­циальной реальности и даже новой рациональности, переход к которой был предзадан тенден­циями мирового развития в пос­ледние десятилетия ХХ века. Один из западных авторов, Зигхард Неккель, отмечал, что в условиях рыночных систем происходит усиление рационального компонента. В результате происходит «сплющивание» мира чувств. Однако социальные акторы не в силах в полной мере исключать из круга своих действий чувства.

По поводу новой рациональности современного мира идет много философских и социологических дискуссий. Человек пытается максимально упорядочить свою жизнь, и это превращается в рациональный конвейер, в том числе и в сфере политики. Так, например, немецкий философ и социолог Юрген Хабермас обратился к методу «формальной прагматики». Под этим подразумевается исследование возможностей и пределов коммуникативной интеракции, когда в центре внимания оказываются язык, акты речи и высказывания.

В то же время Хабермас понимал, что рациональность не абсолютна. Он рассматривал религию как важный семантический резерв для теряющего смыслы жизненного мира. Человеческое сознание не может опираться исключительно на рациональность.

Иррациональному опыту религиозности также должно быть место. Религия – «отдушина», позволяющая современному человеку питаться духовностью в условиях, когда весь мир стал сверхпрагматичен, что уже само по себе вызывает сомнения по поводу его разумности. Поэтому религия не становится реликтом. Она получает новые импульсы, стимулы для подъема.

«Искать основу для диалога через божественное в человеке, а не через человеческое в божественном», – при всей абстрактности этого принципа, он очень важен. Конфессиональная сфера стала особым индикатором глубоких трансформаций в массовом сознании Казахстана.

Значимость конфессионального фактора для внутриполитической сферы поступательно нарастает. На этом сказывается постепенная эмансипация общественного сознания от доминировавшего ранее атеизма. В религии население усматривает важный духовный стержень, который позволяет ему иметь дополнительные механизмы социально-психологической защиты в условиях давления рыночной прагматики и западных ценностей, размываю­щих традицион­ные ценности казахстанцев.

По данным ежегодных опросов Ассоциации исследовательских компаний Gallup International, большинство людей мира можно назвать религиозными. Так, в 2005 году две трети жителей планеты называли себя верующими вне зависимости от того, посещают они места религиоз­ного поклонения или нет. В меньшинстве оказались те, кто называет себя нерелигиозными людьми, и лишь 6% являются убежденными атеистами.

По оценкам экспертов, сегодня происходят тектонические изменения в мировой структуре религий. Главным фактором этого выступает быстрый рост численности сторонников ислама. Число исповедующих данную религию в первое десятилетие XXI века достигло полутора миллиардов человек (около четверти всего населения планеты).

При этом рост числа последователей ислама происходит преимущественно за счет высоких темпов естественного прироста населения в странах, относящихся к мусульманскому миру.

Согласно прогнозам, ислам способен стать первой по чис­ленности религией в мире, чис­ло сторонников которой может достигнуть трети от населения планеты. Мусульманские этносы отличаются и высокой миграцион­ной подвижностью – они активно перемещаются в регионы, которые принято считать территорией христианских вероисповеданий. Например, в Европу.

Другим социальным фактором, обусловливающим рост влияния ислама, является высокий уровень внутренней консолидации носителей данного вероисповедания. По оценке канадского социолога Гийома Менара, внут­реннее единство мусульман достигает феноменального результата – до 92%, что близко к уровню монолитного народа. Данные тенденции определяют обоснованность повышенного внимания мировой общественности к развитию ислама.

Казахстан предложил уникальную модель межконфессио­нальных отношений, в рамках которой светская страна, будучи исламской по своей истории и традициям, может являться образцом межконфессионального согласия.

Не случайно Казахстан стал мес­том проведения шести съез­дов лидеров мировых и традицион­ных религий. В целом население поддерживает сложившуюся практику межконфессионального диалога и консенсуса, предполагающую доминанту светского формата и мягкую протекцию традицион­ным конфессиям в соответствии с долей их последователей в демографической структуре общества.

Принцип равенства конфессий, согласно данным социологических опросов, поддерживает квалифицированное большинство опрошенных. Казахстан изначально избрал путь либерализации сферы деятельности религиозных объединений. Это выразилось в конституционных принципах отделения религии от государства, признания свободы совести и вероисповедания, идеологического и политического многообразия.

Деятельность религиозных общин в настоящее время регулируется Законом «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Это один из первых законов, который был принят независимым Казахстаном еще в январе 1992 года.

В стране фактически произошел религиозный ренессанс. На волне духовного возрождения поменялась картина религиоз­ности. Число казахстанцев, идентифицирующих себя с той или иной религией, возросло до 89%. Число религиозных общин в стране с 1989 года воз­росло примерно в 7 раз.

Основными принципами казахстанской модели межконфессионального согласия являются законодательное и институ­циональное обеспечение свободы вероисповедания; создание равных условий для всех конфессий; стимулирование межконфессио­нального диалога. При том что Казахстан является страной, где большинство исповедует ислам, здесь открыты возможности для полноценной деятельности других конфессий, благодаря чему республика признана в качестве образца межконфессионального мира и согласия.

Казахстан прилагает усилия к продвижению своих модельных принципов организации религиозной жизни и за пределами страны. Именно на линии межцивилизационных контактов концентрируется их наиболее конфликтный потенциал. В этой связи особую важность имеет то обстоятельство, что республика предлагает миру качественно новую модель межконфессиональных отношений. Главным международным вектором ее развития выступает проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий в нашей столице.

И здесь важно отметить также качественный и количественный рост. В первом съезде в 2003 году участвовало 17 конфессиональных делегаций, во втором – уже 43 из 20 стран.

Состав четвертого съез­да включал 85 делегаций из 40 стран мира. Возрос уровень гостей. На четвертом съезде «Мир и согласие как выбор человечества» состоялось первое заседание Совета религиозных лидеров, в состав которого вошли 15 видных религиозных лидеров мира.

Это означало, что съезд стал представительной и эффективной площадкой межконфессионального диалога. В этом плане намерение участия в предстоящем VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий Папы Римского Франциска, о котором стало известно из его уст в разговоре с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым еще весной, яркое и убедительное подтверждение тому.

Напомним: 11 апреля 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Папой Римским Франциском. На них обсуждались перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога. Особое внимание было уделено повестке предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Тогда Глава государства отметил, что данное мероприятие имеет большую значимость для нашей страны. В свою очередь Папа Римский подтвердил свой официальный визит в Казах­стан и участие в VII съезде. Он отметил, что связывает большие ожидания с предстоящим визитом и участием в работе данного форума.

Понтифик выразил большую признательность Президенту Казахстана и особо отметил: «Мы видим, насколько разно­образна и едина Ваша страна. Это основа стабильности. Мы рады, что в Казахстане понимают это. Вы можете рассчитывать на мою поддержку, я ценю Ваши усилия».

Ранее председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев доложил Президенту о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства особо подчеркнул, что на нынешнем этапе стоит важная задача – закрепить за данным форумом статус универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадки, обеспечивающей конструктивный диалог по самым актуальным проблемам современности.

Также важным компонентом казахстанской модели межконфессиональных отношений является включенность в налаживание межконфессиональных контактов женщин. Гендерная стратегия также стала основным из мотивов Съезда мировых и традиционных религий в Казахстане.

Толерантность и терпимость не имеют границ. Если данные принципы зародились в нашей стране в сфере межэтнических отношений, то они также распространились и на другие сферы.

В Казахстане не допускается политизация различий, включая гендерные, этнические и конфессиональные. В этом смысле республика – особая земля, где мир и согласие являются главным ресурсом успешного социально-экономического, культурного, духовно-нравственного развития.