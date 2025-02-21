Только от жизни собачьей…

Незавидная участь

У приюта есть две базы: одна находится в городе Шахтинске, другая – в поселке рядом с ним. Побывать довелось во втором. Пока там содержат только собак.

...Передо мной длинный ярко-оранжевый забор с табличкой, которая гласит, что территория охраняется собаками. Надписи о том, что здесь находится приют для животных, нет. Ее не вешают намеренно: чтобы безответственные владельцы не подкидывали под ворота своих питомцев, ставших им ненужными.

Возле калитки меня и хозяйку приюта Татьяну Качесову встречает маленькая белая дворняжка по кличке Джеймса. Она радостно виляет хвостиком, лает и подпрыгивает так, словно ее предками были кенгуру. У дворняжки красивые голубые глаза. Возможно, в ее роду были хаски. Собака не представляет опасности для окружающих, поэтому ее не держат на привязи. Она свободно бегает по территории приюта.

– Джеймса у нас – первопроходец, появилась раньше других собак, – улыбается владелица прию­та «Кот и пес» Татьяна ­Качесова. – Раньше она жила на дачах, а потом, когда сезон закончился, ее там и бросили. Одна сердобольная женщина подкарм­ливала ее и вторую собаку по кличке Ритка. Ей стало жалко животных, и поздней осенью она принесла их нам. Мы взяли. Для Ритки нашли новую семью, а Джеймса осталась в приюте. Здесь она чувствует себя хозяйкой.

Попрыгунья пропускает меня на территорию приюта. В центре находится домик, в котором обосновался волонтерский штаб, а слева от него – вольеры. Здесь содержатся собаки разных пород, все они вакцинированные и стерилизованные. Завидев людей, животные начинают лаять и высовывать любопытные мордочки из клеток, проявляя желание поиграть с гостем, то есть со мной.

– Практически все собаки у нас с тяжелой историей, – отмечает моя собеседница. – В декабре к нам попала вот эта рыжая дворняжка, мы назвали ее Мишкой. Собаке вспороли горло, видимо, хотели ее съесть, но она вырвалась. Нам позвонила жительница Шахтинска и сообщила, что в ее подъезде сидит собака и истекает кровью. Мы приехали и забрали Мишку в ветеринарную клинику, где ей экстренно сделали операцию. Животное выжило. Спасибо ветеринару Елене Манукян – у нее золотые руки и большое сердце. Мы с ней сотрудничаем уже более пяти лет.

Много в приюте породистых питомцев, от которых отказались хозяева: кавказские овчарки, лаб­радоры, кане-корсо и алабаи. К сожалению, люди нередко относятся к животным, как к игрушкам. Они покупают щенков в подарок своим детям, а потом, когда четвероногие подрастают и начинают проявлять агрессию, выбрасывают их на улицу.

– Алабая по кличке Босс и еще троих собак доставили к нам из Алматы, – рассказывает волонтер. – Они были сильно истощены – кожа да кости. Босс даже не мог ходить. У них умерла хозяйка, а ее дочь не кормила животных. Она обратилась в службу доставки, заплатила за машину 300 тысяч тенге и отправила собак к нам, в Шахтинск. Мы их выходили и откормили. Теперь с собаками все хорошо, они молодые, им около трех лет. Надеемся найти им новые семьи.

Бездомышей

все больше

А началось все с любви к животным. Тринадцать лет назад еще никакого приюта в Шахтинске не было. Тогда Татьяна, ветеринар по образованию, вместе с семьей жила в частном доме и вела хозяйство. Она общалась с волонтерами, которые однажды принесли ей на передержку семерых щенков, видимо, спасенных от гибели. У себя их оставить не могли, потому что жили в квартирах. А у Татьяны был особняк с большой территорией.

– Я щенков отмыла, избавила от паразитов и стала пристраивать в семьи, – вспоминает Татьяна Качесова. – Создала в «Одноклассниках» группу, пригласила туда всех, кого было возможно, и стала выставлять фотографии этих щенков. Их быстро разобрали. Я обрадовалась и на следующий день с легким сердцем собралась ехать в Караганду за кормом. Открываю калитку и вижу: стоит мешок и шевелится. Муж развязал его – а в нем девять щенков. Вот с тех пор по городу пошел слух, что я – добрая женщина, которая помогает животным. Мне продолжали подбрасывать собак и кошек.

Хвостатых и усатых в доме становилось все больше. У Татьяны не хватало ни времени, ни сил справляться с большим количеством питомцев. Она обратилась к жителям Шахтинска и попросила помочь – не деньгами, а продуктами. Люди несли крупы, кости, сухие корма. Нашлись и предприниматели, которые безвозмездно привозили пакеты «Вискас» и «Чаппи».

Татьяна была им благодарна и при этом понимала, что ее дом не резиновый. Нужно было перекрыть поток людей, которые продолжали подбрасывать к ее забору ненужных питомцев. В этом ей помог местный интернет-провайдер, который установил камеры видеонаблюдения.

– И вот я с подругой Натальей стала проводить целые расследования, – продолжает основательница приюта. – По видеозаписям мы находили людей, которые подкидывали нам животных, стыдили их и даже ругали. Собак и кошек, конечно, оставляли у себя. Жалко их. Потом мы подключили полицию. По номерам машин, снятых видеокамерами, нам удавалось найти нерадивых хозяев, которых штрафовали участковые.

Со временем люди перестали оставлять коробки с сюрпризами у ворот Татьяниного особняка. Но слава приюта за ним закрепилась прочно. Люди стали обращаться к Татьяне и ее волонтерам в экстренных ситуациях, к примеру, если нужно помочь раненому или попавшему в западню животному. И зоозащитники помогали, чем и занимаются до сих пор. Спасенных и вылеченных животных они отдают в добрые руки. Для этого в соцсети Instagram действует станица приюта «Кот и пес» @priut_shahtinsk.

– Когда к нам приезжают люди, которые хотят забрать понравившееся животное, мы проводим с ними беседу: объясняем, что это ответственный шаг, как за питомцем нужно ухаживать, – отмечает волонтер Наталья Капкаева. – Мы записываем данные нового хозяина и ведем ненавязчивый контроль. Люди минимум два раза в месяц отправляют нам фотоотчет – ведь мы должны удостовериться, что с питомцем все хорошо. К сожалению, в нашей практике было много случаев, когда животные снова оказывались на улице. Если такое происходит, то нерадивых хозяев мы вносим в черный список.

Занимаясь волонтерством несколько лет, Татьяна и ее помощники поняли, что приют проблему бездомных животных не решит – с каждым днем их становится все больше. Уличные собаки, сбиваясь в стаи, нападают на людей, что вызывает недовольство населения. Ситуацию надо исправлять. Рассуждая так, в 2023 году зоозащитники сделали ставку на программу по отлову, стерилизации, вакцинации и возвращению бездомышей в привычную среду обитания. Тем более что местные власти предложили им воплощать ее в жизнь вместе.

Татьяна, юридически оформив приют, приняла участие в госзакупках, выиграла тендеры и принялась за работу. Она и ее коллеги выезжали по заявкам населения, отлавливали бездомышей, отвозили их в ветеринарную клинику, где тех стерилизовали, вакцинировали и чипировали. Через две недели, когда животные приходили в себя, их возвращали в тот двор, откуда взяли. Вот на этом этапе зоозащитники сталкивались с сопротивлением местных жителей.

– Люди были настроены недоб­рожелательно. Они выходили на улицу, доставали свои смартфоны, снимали нас и требовали, чтобы мы забрали собак, – говорит ­Татьяна Качесова. – Им было неважно, куда мы денем животных, лишь бы они не бегали возле их домов. Такие скандалы у нас случались почти ежедневно.

Волонтеры понимают опасения жителей, ведь нередки случаи, когда возвращенные на улицу собаки нападали на взрослых и детей. Стерилизация не делала хвостатых менее агрессивными.

– Только за прошлый год к нам вернулись 11 собак, проявлявших агрессию, – отмечает волонтер. – Помню, к нам попала собака по кличке Гиена. Она схватила за капюшон двухлетнего ребенка, которого мама везла на санках, и унесла. После подобных случаев меняются взгляды на ситуацию с бездомными животными. Я не уверена, что программа ОСВВ поможет регулировать численность уличных собак, их количество растет. Мое личное мнение, как бы негуманно оно ни звучало, отказываться от отстрела полнос­тью нельзя. Есть дикие, стайные собаки – они будут нападать, с ними уже ничего не поделаешь.