Только принцип «Закон и Порядок»

Вопросы права и прав человека нашли свое отражение в выступлении Главы государства на расширенном заседании Правительства. Президент подчеркнул, что принцип «Закон и Порядок» должен глубоко укорениться в общественном сознании. Чтобы добиться этого, важно продвигать и воплощать на практике принцип нулевой терпимости к правонарушениям. Соответствующая работа должна быть организована на всех уровнях, прежде всего акимами регионов.
Весь мировой опыт показывает, что без мер принуждения добиться порядка невозможно, и поэтому нужно с пониманием относиться к действиям государства. Здесь должно быть общественное согласие через диалог. И при введении ограничений или штрафов следует руководствоваться здравым смыслом, причем как со стороны государства, так и общественных активистов. А принимаемые государством меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну.
Вопросы прав человека касаются борьбы с киберпреступностью, нарушением конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни и личные свободы. Как справедливо указал Президент Казахстана: «Все чаще мы сталкиваемся со случаями дезинформации и медиавбросами, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти, разжигание розни. Это создает серьезные риски для безопасности граждан и стабильности в стране. Но укрепление кибербезопасности ни в коем случае не должно замедлить процесс цифровизации».
Глава государство прямо указал, что необходимо усилить ответственность за распространение противоправного контента: «В обществе складывается мнение, что усилия государства по защите граждан от кибермошенников недостаточны. Статистика показывает негативную динамику: ежегодно регистрируется свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничества, из которых около 80 процентов остаются нераскрытыми. Поэтому Правительству совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами надо обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан».
Касым-Жомарт Токаев четко обозначил, что конституционные права граждан и их защита – приоритет в работе государства: «Главная задача госаппарата – решение насущных проблем граждан, что невозможно без постоянной коммуникации с ними. Поэтому особое внимание следует обратить на обращения населения. Только в Администрацию Президента в прошлом году поступило свыше 50 тысяч обращений, а во все государственные органы страны – почти четыре миллиона. Данный показатель увеличивается из года в год».
Президент отметил: «Это говорит о том, что люди поверили в концепцию «слышащего государства». Но, с другой стороны, очевидно, что их вопросы не находят своего решения в ходе повседневной работы государственных органов. Поэтому требуется провести основательную работу над ошибками. Как правило, за обращениями стоят судьбы людей, поэтому нужна полная вовлеченность всех уполномоченных структур».
Так что провозглашенный на третьем заседании Национального курултая понятный всем принцип «Закон и Порядок», позитивно воспринятый обществом, будет и дальше обеспечивать защиту конституционных прав простых граждан.