Только принцип «Закон и Порядок»

Вопросы права и прав человека нашли свое отражение в выступлении Главы государства на расширенном заседании Правительства. Президент подчеркнул, что принцип «Закон и Порядок» должен глубоко укорениться в общественном сознании. Чтобы добиться этого, важно продвигать и воплощать на практике принцип нулевой терпимости к правонарушениям. Соответствую­щая работа должна быть организована на всех уровнях, прежде всего акимами регионов.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Весь мировой опыт показывает, что без мер принуждения добиться порядка невозможно, и поэтому нужно с пониманием относиться к действиям государства. Здесь должно быть общественное согласие через диалог. И при введении ограничений или штрафов следует руководствоваться здравым смыслом, причем как со стороны государства, так и общественных активистов. А принимаемые государством меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну.

Вопросы прав человека касаются борьбы с киберпреступностью, нарушением конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни и личные свободы. Как справедливо указал Президент Казахстана: «Все чаще мы сталкиваемся со случаями дезинформации и медиавбросами, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти, разжигание розни. Это создает серьезные риски для безопаснос­ти граждан и стабильности в стране. Но укрепление кибербезопасности ни в коем случае не должно замедлить процесс цифровизации».

Глава государство прямо указал, что необходимо усилить ответственность за распространение противоправного контента: «В обществе складывается мнение, что усилия государства по защите граж­дан от кибермошенников недостаточны. Статистика показывает негативную динамику: ежегодно регистрируется свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничества, из которых около 80 процентов остаются нераскрытыми. Поэтому Правительству совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами надо обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан».

Касым-Жомарт Токаев четко обозначил, что конституционные права граждан и их защита – прио­ритет в работе государства: «Главная задача госаппарата – решение насущных проблем граж­дан, что невозможно без постоянной коммуникации с ними. Поэтому особое внимание следует обратить на обращения населения. Только в Администрацию Президента в прошлом году поступило свыше 50 тысяч обращений, а во все государственные органы страны – почти четыре миллиона. Данный показатель увеличивается из года в год».

Президент отметил: «Это говорит о том, что люди поверили в концепцию «слышащего государства». Но, с другой стороны, очевидно, что их вопросы не находят своего решения в ходе повседневной работы государственных органов. Поэтому требуется провести основательную работу над ошибками. Как правило, за обращения­ми стоят судьбы людей, поэтому нужна полная вовлеченность всех уполномоченных структур».

Так что провозглашенный на третьем заседании Национального курултая понятный всем принцип «Закон и Порядок», позитивно воспринятый обществом, будет и дальше обеспечивать защиту конституционных прав простых граждан.