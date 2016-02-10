​Только вперед и только вместе

Это предприятие было соз­дано в январе 2013 года, им был успешно запущен завод и реализован первый выпуск продукции. ТОО производит товарный бетон, а также железобетонные изделия и цемент. Первым его клиентом стали ТОО «Модуль 2030», которое сразу взялось за строительство детского сада в микрорайоне «Жайлау» на окраине областного центра.

Изначально мощность предприятия была 30 кубов в час. Постепенно обороты начали увеличиваться. А поскольку сегодня рынок строительных материалов Казахстана переживает резкий подъем, увеличился и спрос на изделия. Изучив ситуацию, руководство «Kokshe Building Service» принимает решение приобрести за счет собственных средств еще один завод, но уже с большей мощностью, а также спецтехнику и паровые котлы. В итоге предприятию удалось в два с лишним раза увеличить выпуск продукции.

Кроме того, благодаря программе «Даму Өндіріс-2» и при поддержке фонда «Даму» ТОО «Kokshe Building Service» приобрело в собственность производственный комплекс, что дает возможность сэкономить средства на арендной плате, направив их на расширение производства и ассортимента выпускаемой продукции, а также создать дополнительные рабочие места и расширить рынок сбыта.

На данный момент предприятие работает с более чем 30 строительными компаниями Астаны, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Список наименований выпускаемой продукции увеличился с трех до четырнадцати видов фундаментальных блоков, шести видов товарного бетона, пяти видов раствора, а также перемычек. Сейчас на производстве трудятся более 40 человек.

И сегодня ТОО «Kokshe Building Service» не намерено останавливаться на достигнутом. В перспективе планируется увеличение ассортимента изделий, а также приобретение оборудования по выпуску свай, прогонов, ригелей, лестничных маршей, плит перекрытия.

– Безусловно, успех нашего предприятия обеспечивается высокой компетенцией специа­листов, задействованных на всех участках производства, а также финансовой поддержкой государства и банков второго уровня, – отмечает директор ТОО «Kokshe Building Service» Павел Полежаев.