Томатов много не бывает

На вкус и цвет

Когда-то помидоры считали ядовитыми, в Европу из Америки в XVI веке их привез испанский конкистадор Эрнан Кортес, позднее оттуда в Россию доставили ко двору императрицы Екатерины II. В суровых погодных условиях выращивали как декоративную культуру, потом селекционеры добились того, чтобы помидоры успевали вызревать даже в резко континентальном климате. И вот уже поколение наших бабушек не представляло свой рацион без летнего салата из помидоров и зимних разносолов. Вот этот набор «классической» информации о помидорах все мы получали из школьной программы. Ах да, еще один пункт – эта овощная культура относится к семейству пасленовых, а сам плод – это с научной точки зрения ягода.

Кто еще в начале 90-х годов прошлого столетия мог представить, что помидоры будут различать не по размерам – большой или маленький и не по основным цветам – красный, желтый, малиновый? За последние лет 15 по всему миру сформировалось целое движение коллекционеров томатов – эти энтузиасты собирают самые разные сорта помидоров, как говорится, по семечку, обмениваются ими, пересылая даже через океаны, делятся своими наблюдениями и, конечно же, постоянно посвящают в свои ряды новичков.

На разных томатных форумах заявляется, что в мире насчитывается уже 10 тыс. сортов помидоров. Правда, найти серьезное подтверждение этой статистике не удалось, а вот, например, Российский государственный реестр селекционных достижений называет цифру в 3 371 сорт, допущенный к использованию. Согласитесь, даже эта цифра впечатляет.

А как же впечатляет томатная палит­ра! Все оттенки багрянца, желтый – от лимонного до апельсиново-оранжевого, ну а для малиновых помидоров можно составить целый градиент от бледно-розового до почти фуксии. Ну и чудеса селекции, которые помогли раскрасить разноцветные томаты в полоску, крапину, соединить в одном плоде два, а то и три контрастных цвета. Смотришь на такое разнообразие, и жалко есть – хочется любоваться.

Алифировцы

покоряют мир

Одна из самых «богатых» казахстанских коллекционеров томатов – Наталья Игнашина – живет в Талдыкоргане. Здесь она родилась и выросла, получила профессию педагога, с которой рассталась в тяжелые 90-е, уйдя в торговлю. И здесь же создала свою площадку для популяризации помидоров. Особенно казахстанской селекции. Шесть последних лет она целенаправленно зани­мается коллекционированием томатов, доведя уровень своих достижений до тысячи сортов!

– Я по сей день торгую вещами в магазине, но это дело скучное, а душа просит чего-то другого, – рассказывает Наталья. – У нас в семье томаты всегда были в приоритете: мама, бабушка выращивали большие огороды, а я с детства помогала. Сея­ли рассаду в феврале, постоянные ящички на окне, стаканчиков тогда не было – из ящика в ящик была перевалка, потом в парничок на улице. Высаживали в основном ранние сорта на продажу – это было подспорье. И я помню, как тогда говорила маме, что у меня никогда не будет огорода и что я буду жить только в квартире! Но трудовая закалка помогла в сложные времена. Когда в пандемию начались локдауны, я четко поняла, что только земля нас прокормит.

Участок у Натальи небольшой – шесть соток. На них же еще сад, виноградник, хозпостройки, так что на сам огород осталось сотки две-три.

– Кода я занялась огородом, мне уже было неинтересно выращивать простые скороспелые томаты, хотелось чего-то необычного, – продолжает Наталья. – Первые свои заказы коллекционных томатов я сделала у Ольги Черновой из Бийска. Постепенно, спасибо «Фейсбуку», нашла единомышленников из разных стран, стала админом групп, мы делились друг с другом разными сортами. Это так меня затянуло и увлекло, что мы стали с супругом постоянно что-то переоборудовать на огороде. Сейчас у меня есть теплица, в этом году выращивала помидоры в открытом грунте, но под куполом – очень довольна результатом.

Несмотря на то что в коллекции у Натальи много сортов из мировой коллекции, все же предпочтение она отдает сортам казахстанской селекции, в том числе старым проверенным сортам: «казахстанский желтый», «казахстанский розовый», «черный принц Казахстана», «бычье сердце Казахстана», «черный рудный». Как отмечает Наталья, все это великолепные крупноплодные сорта, которые выдерживают наши перепады температур между днем и ночью.

– Они пластичные, приспосабливаются к любым условиям, хорошо себя показывают во многих уголках мира, потому что мои семяшки разлетаются сейчас во все концы, разве что за исключением Южной Америки, Канады и Монголии, – с гордостью говорит Наталья. – И особую популярность казахстанские сорта в среде коллекционеров получили благодаря труду нашего селекционера-любителя Виталия Геннадьевича Алифирова. Выведенные им и подобранные сорта успешно прошли через наш непростой климат. И в других странах оценили эти очень крупноплодные сорта, которые плодоносят, например, у меня с начала июня и до конца октября, пока не начинаются заморозки и не надо готовить почву для следующего сезона. В моей коллекции около 50 сортов и сортолиний алифировцев.

фото из соцсетей

Виталий Алифиров жил в Иссыке, там же выращивал помидоры и создавал новые сорта. Любителя-селекционера нет с нами уже четыре года, но последователи продолжают его дело, ведь он успел разослать немало семян единомышленникам. При этом нередко сортолинии, которые Виталий Геннадьевич не успел стабилизировать, он посылал любителям томатов на пробу. По отзывам селекционер планировал скорректировать ту или иную линию. Ну а поскольку размеры теплиц и огородов чаще всего не позволяют высеять все семечки сразу, оставляя что-то на следующий сезон, из года в год томатолюбители обнаруживают разные цвета одного и того же сорта и продолжают делать открытия.

Чем же томаты-алифировцы так хороши? Своей пластичностью – уверяет Наталья. А еще тем, что легко переносят похолодание и жару. Дело в том, что многие томаты из мировой селекции как раз от жары и не спрятать – они сбрасывают завязь, или пыльца на цветках становится стерильной, и плоды вовсе не завязываются. Так вот, сорта Алифирова настолько устойчивы к жаре, что легко завязывают помидоры даже при 42 градусах в тени – проверено в Талдыкоргане.

– Приставка очень подходит им по всем характеристикам – плодовитые, крупные, вкусные. А какое разнообразие – и красные, и розовые, и биколоры, и триколоры, и зеленоплодные, с розовыми лучиками, с полосками, – не перестает восхищаться Наталья. – Для сравнения я выращиваю разное. В этом году ко мне пришли интересные сорта из Хорватии, например, старинное «македонское чудо». И из-за этого многообразия я не могу выбрать любимые сорта – слишком уж сложная задача. Но все же не перестану признаваться в любви родным казахстанским томатам, поэтому-то я и призываю всех огородников страны выращивать наши сорта.

Павлодар не отстает

Убедиться в правдивости отзывов Натальи Игнашиной об алифировских томатах мне удалось лично – еще в начале года по совету коллеги из Алматы приобрела семена нескольких сортов для своей павлодарской дачи. Признаюсь, мои шесть соток порой страдают от отсутствия должного ухода – не хватает времени на все. Да и год выдался для павлодарских огородников непростым – недели невероятной жары в период завязи сменились затяжными дождями, когда помидорки должны уже наливаться на солнышке.

Но алифировцы покорили и меня. «Великан семейный красный», «бычок алматинский черный», «астана-6», «красный комар» – уже от названий тепло на душе, а как глянешь на кусты, увешанные крупными помидорами, так еще теплее. Все дачники любят делиться своими впечатлениями, и мне не терпелось рассказать о новых сортах единомышленникам.

На павлодарском вещевом рынке «Корт» все знают Анфису – у нее здесь небольшой отдел с обувью. Горожане, конечно же, приходят сюда и за туфлями, и за кроссовками, но целенаправленно именно Анфису ищут совсем по другому поводу – мало кто другой в Павлодаре продает такие вкусные помидоры. Девять лет назад они с мужем купили дачу, которая стала настоя­щей площадкой для экспериментов. Сегодня это уже не привычные шесть соток, а все тридцать, так что места для выращивания томатов хватает.

Сорт «белый блюз»

– В коллекции у меня не так много сортов – примерно две сотни, – скромно рассказывает Анфиса, – и не могу даже сказать, зачем столько. Но ведь они все разные, и каждый год что-то новое. Это захватывает. Мне как-то сосед по даче, которого я хотела угостить новинками, заявил – я ем только красные помидоры. Эх, не знает, что теряет! А ведь самые вкусные – малиновые и желтые сорта. Плюс современной селекции и биколоры, то есть двухцветные, и страйпы, то есть полосатики, – с фруктовым вкусом. А зеленоплодный сорт «болото» – во рту тает, до того сладкий! Ну а красота! Допустим, «белая вишня» – почти кремовое сердце, а по разрезу идет розовый всполох. Серия черных томатов шикарно смотрится и на огороде, и на столе. Многое я, конечно, продаю, перерабатываю на зимние заготовки, а еще всегда делаю томатный сок по цветам. На новогоднем столе желтый, красный, зеленый, оранжевый сок – как же это красиво и вкусно!

Опытная павлодарская дачница признается – об алифировских сортах наслышана, но вот до покупки семян дело пока не доходило. Но теперь и этот пробел будет заполнен: обмениваться семенами – хорошая традиция, тем более сейчас лучшее время для их заготовки. Главное тут с любовью – без этого никак – выбрать самый идеальный плод с самого сильного, здорового куста, дать ему полноценно вызреть, но и снять не переспевшим. Так что в следующем сезоне уже многие павлодарцы будут дегустировать казахстанские сорта под брендом «алифировский».