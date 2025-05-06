ТОП-10 востребованных видов спорта в Казахстане

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Министерство туризма и спорта представило данные о самых востребованных видах спорта по итогам 2024 года. Статистика охватывает как массовый, так и организованный спорт и отражает текущие приоритеты казахстанцев в выборе спортивных дисциплин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минтуризма и спорта РК

На первом месте - футбол, которым в стране занимаются 1 113 299 человек. Примечательно, что более половины из них проживают в сельской местности.

Далее следуют:

Классический волейбол — 767 580 человек (в сельской местности – 421 035);

Баскетбол — 541 819 (в сельской местности – 238 853);

Футзал — 368 349 (в сельской местности – 130 744);

Легкая атлетика — 347 654 (в сельской местности – 174 261);

Шахматы — 278 101 (в сельской местности – 128 243);

Настольный теннис — 262 835 (в сельской местности – 127 416);

Шашки — 213 490 (в сельской местности – 115 198);

Тоғызкумалақ — 202 217 (в сельской местности – 119 302);

Қазақ күресі — 160 399 (в сельской местности – 87 030).

Как отметили в Минтуризма и спорта, эти цифры свидетельствуют о высоком интересе к как традиционным, так и современным видам спорта, а также о растущем вовлечении населения в активный образ жизни. Министерство продолжит реализацию программ по развитию массового спорта и созданию доступной спортивной инфраструктуры в регионах.

#сельская местность #виды сорта #восстребованность

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