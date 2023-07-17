Какие напитки лучше всего пить в жару

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Как отмечают медики, пить достаточное количество воды каждый день нужно для поддержания всех функций организма, включая пищеварение и обмен веществ, выведение продуктов жизнедеятельности, для поддержания нормальной температуры тела и здоровья органов и тканей.

Для профилактики недостатка воды в организме важно правильно организовать и соблюдать питьевой режим как взрослым, так и детям.

Что нужно пить летом:

- прохладная чистая вода (кипяченая или бутилированная) – лучший выбор для утоления жажды, в воду можно добавить ломтики лимона, огурца или кубики льда;

- зеленый чай также является вкусным, освежающим дополнением к простой воде;

- молоко и молочные продукты с высоким содержанием белка, углеводов, кальция и электролитов также помогают восполнить потерю натрия, когда организм активен или потеет;

- свежевыжатые соки и смузи с зелеными овощами (капуста, шпинат, сельдерей) или с фруктами и овощами на водной основе, такими как дыня, арбуз и огурец, обеспечат организм полезными веществами, одновременно увлажняя тело.

«В жару важно контролировать и температуру напитков, желательно, чтобы они были комнатной температуры. Старайтесь избегать употребления сладких газированных, энергетических и алкогольных напитков», – посоветовали врачи.

Медики напомнили, что некачественные вода и напитки могут стать причиной пищевых отравлений и инфекционных заболеваний: острые кишечные инфекции, дизентерия, вирусный гепатит «А» и другие. А активное употребление сладких газированных и энергетических напитков повышает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.