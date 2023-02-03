Топит города и села

Дожди ускорили таяние снегов и тем самым увеличили потоки воды, которые не везде успевают впитываться в не до конца оттаявшую после морозов землю. По официальной информации областного департамента ЧС, тяжелая ситуация складывается в городах Кентау и Туркестане, а также Байдибекском, Сауранском и Ордабасынском районах.

Дождевые и талые воды в ряде населенных пунктов привели к подтоп­лению дворов и улиц. В ДЧС заявляют, что информации о подтопленных жилых домах пока нет. Нет и жертв среди населения.

Для того чтобы уровень воды на подворьях не поднимался и не затопил дома, силами ДЧС и местных исполнительных органов ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод. К работе привлечены 56 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Туркес­танской области, 10 единиц техники, 20 мотопомп. Силы и возможности местных исполнительных органов направлены в основном на откачку воды и очистку каналов.

При ДЧС Туркестанской области запущена горячая линия, проводятся экстренные мероприятия на случай поступления сообщений от населения о грозящем наводнении. Полиция объявила о временном закрытии автодорог в связи с ухудшением погодных условий. Водителей просят воздержаться от дальних поездок во избежание несчастных случаев и ДТП.

Между тем Шардаринское водо­хранилище заполнено почти на 84%. Объект осмотрели специалисты Министерства экологии и природных ресурсов, заявив, что угрозы переполнения водоема нет, но погодные условия все же вызывают тревогу. Сейчас из Шардаринского водохранилища сбрасывают воду в Кызыл­ординскую область, а также в Коксарайский контррегулятор.

Для предупреждения угрозы переполнения Шардары местные специалисты обратились в МЭПР с просьбой получить разрешение на увеличение сброса в Арнасайское водохранилище с пятисот до тысячи кубометров в секунду.