Торговая миссия казахстанских товаропроизводителей проходит в Ухане

Бизнес-делегацию Казахстана в Китай возглавил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев. На встрече с деловыми кругами в городе Ухань он отметил позитивное развитие торговли между нашими странами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК.

фото с сайта www.gov.kz

С мая текущего года Китай занимает ведущее место среди торговых партнеров Казахстана. Только по итогам 2022 года взаимный товарооборот между Казахстаном и КНР достиг исторического максимума в более, чем 24 млрд долларов. За 7 месяцев 2023 года объем торговли между Казахстаном и Китаем увеличился на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,3 млрд долларов.

«Китайский рынок представляет собой стабильного и требовательного потребителя нашей продукции. Казахстан готов предложить богатый ассортимент промышленных и сельхозтоваров на сумму более $1 млрд по дополнительным 135 товарным позициям», - сказал Кайрат Торебаев на бизнес-форуме.

Торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем наша страна уделяет особое внимание. По оценке глав государств РК и КНР, в ближайшие годы объем взаимной торговли между нашими странами может увеличиться до $40 млрд.

Китайские покупатели смогли в полной мере оценить высокое качество казахстанской сельхозпродукции. Наибольшим спросом на рынке Китая пользуются продукты питания. Это подтверждают результаты торговой миссии. По итогам бизнес-встреч, предприниматели заключили контракты на поставку муки, яичной лапши, кондитерских изделий, растительных масел и кормов на сумму 28 млн долларов.

«Торговая миссия в город Ухань предоставляет компаниям отличную возможность продемонстрировать свой экспортный потенциал, а также откроет казахстанские товары для провинции Хубэй», - отметил вице-министр.

Нынешняя бизнес-миссия отечественных товаропроизводителей в Китай уже вторая по счету в этом году. В мае министерство торговли и интеграции РК совместно с оператором мер государственной поддержки экспорта QazTrade организовали деловую поездку для 37 предпринимателей в город Сиань. Был открыт шоу-рум казахстанских товаров при Генеральном консульстве Казахстана в Сиане.

В августе казахстанские компании приняли участие в международной выставке «Китай - Евразия: товары и торговля» в городе Урумчи Синцзянь-Уйгурского автономного района КНР. При этом национальный стенд Казахстана стал одним из лучших на выставке среди 40 стран и регионов. По итогам прошедших мероприятий достигнуты договоренности об экспортных поставках товаров на общую сумму порядка 203,4 млн долларов. А уже в ноябре Казахстан представит свою продукцию на Шанхайской импортной выставке.