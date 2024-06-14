Страны TIFA договорились расширять торгово-экономическое взаимодействие

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Астане 13 июня состоялось 15-ое заседание Совета рамочного соглашения США и Центральной Азии по торговле и инвестициям (TIFA),  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Представители шести стран-участниц – Казахстана, США, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана – в рамках TIFA обсудили перспективы диверсификации торговли и расширения инвестиционного сотрудничества. 

Казахстанскую сторону возглавил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. Вице-премьер заявил, что на фоне глобальной экономической нестабильности, санкций, торговой конфронтации и сбоев в глобальных цепочках поставок заседание TIFA служит практической платформой для «сверки часов» и установления дальнейших приоритетов по ключевым вопросам экономической повестки дня.

«Будучи одной из крупных экономик региона и членом ВТО, Казахстан видит высокий потенциал платформы TIFA для укрепления не только двусторонних, но и региональных торговых отношений. Проведение в этом году заседания Центральноазиатского регионального совета TIFA является еще одним доказательством поступательного развития регионального сотрудничества и устойчивости, что в свою очередь играет важную роль в стабилизации мировой экономики путем соединения глобальных рынков Запада и Востока», — подчеркнул Серик Жумангарин. 

Торговый представитель США, посол Кэтрин Тай в свою очередь отметила, что необходимо координировать совместные усилия для обеспечения устойчивого роста экономик стран TIFA. 

«Центральная Азия по-прежнему остается очень важным экономическим и стратегическим партнером США. Мы так же переживаем изменения климата, сталкиваемся с последствиями технологического и индустриального прогресса. Необходимо совместно развивать традиционные цепочки поставок, стабильность которых обеспечит устойчивый экономический рост. США заинтересованы в повышении качества товарооборота, поставках критически важных металлов для производства автомобилей и полупроводников, — отметила Кэтрин Тай. 

Участники Совета TIFA также обсудили вопросы разработки новых торговых маршрутов, необходимых для повышения устойчивости цепочек поставок и диверсификации экономики. 

Справочно: Рамочное соглашение по торговле и инвестициям (TIFA) подписано в июне 2004 года в Вашингтоне между США, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Соглашение предусматривает меры по расширению международной торговли и привлечению иностранных инвестиций, а также налаживанию торговых отношений между странами ЦА и Афганистаном, что будет способствовать укреплению региональной стабильности и безопасности.

В рамках TIFA учрежден Американско-Центральноазиатский совет по торговле и инвестициям. Товарооборот между Казахстаном и странами TIFA в 2023 году увеличился на 6,3%, достигнув $11,7 млрд (2022 год – $11,0 млрд). 

Двусторонняя торговля между Казахстаном и США выросла на 33% в 2023 году, превысив $4 млрд. За январь-апрель 2024 года товарооборот составил $1,4 млрд, что на 17,3% выше, чем за аналогичный период 2023 года ($1,2 млрд).

#США #Правительство #Центральная Азия #Жумангарин #TIFA

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