В первом матче финального этапа Континентального Кубка в Великобритании хоккеисты усть-каменогорского «Торпедо» встречались с чемпионом Дании – командой «Блю Фокс» из Хернинга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию хоккея РК
Как сообщается, на старте второго периода соперник повел в счете, но вскоре подопечные Андрея Корабейникова не только сравняли, но забросили еще 5 безответных шайб и одержали победу со счетом 6:2.
Хернинг Блю Фокс - Торпедо 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
0:1 - 03:03 - Рахманов (Мусоров)
1:1 - 07:29 - Бау (Амороса, Поульсен)
2:1 - 22:26 - Цибульскис (Максимович)
2:2 - 28:54 - Колобов (Яковлев, Александров)
2:3 - 29:25 - Мусоров (Боровиков, Гренц) ГБ
2:4 - 37:39 - Колобов (Рунов, Алдабергенов) ГБ
2:5 - 52:00 - Гренц (Алдабергенов, Боровиков)
2:6 - 55:34 - Кляузов (Рифель)
Вратари: Фецерс - Пестов
Следующий матч группового этапа казахстанский клуб проведет уже завтра против французского «Анже Дакс».