Мурат Нуртлеу встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Состоялся визит заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу в Вашингтон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: МИД РК

Глава казахстанского МИД провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой обсудил поступательное развитие расширенного стратегического партнерства РК-США в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

М.Нуртлеу, подчеркнув сбалансированный характер внешней политики Республики Казахстан, уделил особое внимание прагматичной реализации транспортно-логистического, инфраструктурного и торгово-инвестиционного потенциала Казахстана путем привлечения передовых американских технологий, укрепления деловых контактов между двумя странами и достижения взаимовыгодных торговых отношений. За прошедший год товарооборот между странами увеличился на 33%, достигнув 4 млрд долларов США.

Главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку сотрудничеству между странами в сфере энергетической безопасности, критических минералов, климата, миротворчества и др.

Госсекретарь США приветствовал последовательность и системный характер программы коренных преобразований президента РК Касым-Жомарта Токаева и подчеркнул готовность Вашингтона продолжать оказывать всемерное содействие их практической реализации. Э.Блинкен подчеркнул, что «Соединенные Штаты признают истинное лидерство Казахстана во многих глобальных вопросах».

Стороны также обсудили вопросы расширения диалога «C5+1» и реализацию договоренностей первого саммита данного формата, прошедшего в г. Нью-Йорк в сентябре прошлого года.

В завершение встречи стороны договорились продолжать диалог по всем актуальным вопросам двусторонней повестки.