Товарооборот Казахстана с Таджикистаном превышает $1 млрд

Международное сотрудничество
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Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу в ходе официального визита в Республику Таджикистан был принят президентом этой страны Эмомали Рахмоном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: МИД РК

Лидер Таджикистана особо подчеркнул продуктивный характер взаимодействия двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных региональных организаций. Был подтвержден союзнический уровень казахско-таджикских отношений. Э. Рахмон передал наилучшие пожелания и приветствие президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Министр М. Нуртлеу передал президенту Таджикистана теплые слова приветствия от главы государства и отметил приверженность и искреннее намерение к дальнейшему всемерному углублению союзничества с братским Таджикистаном.

Глава внешнеполитического ведомства РК проинформировал собеседника об актуальном состоянии и перспективах развития казахско-таджикского многогранного сотрудничества, а также о ходе реализации договоренностей, достигнутых по итогам взаимных визитов на высшем уровне.

Собеседники подчеркнули успешное сотрудничество в таких сферах, как торговля, энергетика, цифровизация, транспорт и логистика, сельское хозяйство и водные ресурсы. Отметили большой потенциал дальнейшего комплексного наращивания экономического и инвестиционного взаимодействия. Взаимный товарооборот в последние годы устойчиво превышает 1 млрд. долларов.

Особое внимание было уделено вопросам укрепления межрегионального взаимодействия, дальнейшего развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества и реализации совместных проектов в различных сферах.

#МИД #Таджикистан #визит

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