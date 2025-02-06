Товарооборот Китая со странами ЦА достиг $94,82 млрд в 2024 году

За прошлый год объем экспорта и импорта Китая с пятью странами Центральной Азии составил около 94,82 млрд долл. США, увеличившись на 6.1% в годовом исчислении

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Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на официальном сайте Главного таможенного управления /ГТУ/ КНР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

В частности, общий объем товарооборота Китая с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном составил 43,82 млрд долл. США, 22,71 млрд долл. США, 3,86 млрд долл. США, 10,65 млрд долл. США и 13,78 млрд долл. США соответственно.

Согласно данным ГТУ, по итогам 2024 года общий объем внешней торговли Китая достиг 43,85 трлн юаней /около 6,1 трлн долл. США/.

Ранее замглавы ГТУ КНР Ван Линцзюнь заявил на пресс-конференции ведомства, что Китай стал крупным торговым партнером более чем 150 стран и регионов мира, и его круг друзей в сфере внешней торговли становится все шире. Страна укрепила экономическое и торговое сотрудничество со странами Центральной Азии, Латинской Америки, Африки, Центральной и Восточной Европы.