Традиции и современность

Произведения известного корейского художника Пак Дэ Сонга представлены на выставке The eternal в Национальном музее РК.

Выставка организована Корейским культурным центром посольства Рес­публики Корея в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Республикой Казахстан, а также Года культурного обмена между двумя странами.

На вернисаже посол Республики Корея в Казахстане Ку Хонгсок отметил, что The eternal стала продолжением выставки корейской живописи тушью Sumukhwa Monologue, которая казахстанцам была представлена в прошлом году. Сейчас зрители вновь смогут увидеть прекрасные пейзажи Кореи.

В экспозиции – 23 картины, выполненные тушью в уникальной технике, а также альбомы с рисунками, которые художник использовал в процессе создания произведений. Автор картин – художник Пак Дэ Сонг – является продолжателем традиций корейской живописи.

Знаменитый художник приехал в Казахстан, чтобы открыть свою выставку.

– Я очень рад, что имею честь побывать в Казахстане в год празднования 30-летия установления дип­ломатических отношений между нашими странами. Считаю своим долгом популяризировать корейское изобразительное искусство. И сегодня я не только представляю свои работы, но и выступаю от имени всего корейского художественного сообщества, – сказал Пак Дэ Сонг.

Выставка продлится до 14 августа.