Трагедия в высотке

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Елена Ульянкина, Караганда

Три человека погибли во время пожара в многоэтажном доме.

Несчастье в 16-этажке на проспекте Республики, которая до недавнего времени была самой высокой в Караганде, случилось ночью 10 января. Огонь вспыхнул в квартире на восьмом этаже. Кто-то из соседей вызвал пожарных. Когда они приехали, то увидели, что из одного балкона валит густой дым. Спасатели подогнали автовышку и проникли в квартиру. В ней они обнаружили трех погибших – хозяи­на, которым оказался 70-летний полковник полиции в отставке, его супругу и брата.

Есть и еще один пострадавший – это 43-летний жилец высотки. Он, по информации департамента по ЧС, выпал из окна восьмого этажа. Не исключено, что карагандинец в панике выпрыгнул сам. Несмот­ря на падение с большой высоты, мужчина остался жив. Сейчас он в реанимации. По оценке врачей, пациент находится в состоянии средней тяжести.

Пожарные вывели из задымленного подъезда более 120 человек. Для эвакуации некоторых жильцов понадобились специальные спасательные колпаки.

Огонь тушили чуть более часа. Сейчас специалис­ты департамента по ЧС устанавливают причину возгорания. Была версия о взрыве газа, но она не подтвердилась. Обрушений стен и плит перекрытий в квартире не произошло. К тому же в многоэтажке нет центрального газоснабжения. Да и баллона при обследовании квартиры спасатели не обнаружили.

– Вероятной причиной пожара послужил открытый источник огня, который находился в спальне трехкомнатной квартиры, – сообщил начальник департамента по ЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

После того как пожар был потушен, эвакуированные жильцы уехали к родственникам и в общежитие, где их разместили городские власти. На следующий день, 11 января, когда в доме восстановили электроснабжение, люди вернулись в свои квартиры. Отопление в многоэтажке не отключали.

Полиция по факту пожара проводит расследование. Заведено уголовно дело по статье 204 УК РК «Уничтожение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем, повлекшее тяжкие последствия».

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