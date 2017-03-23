Перспективы не за горами

По экспертным оценкам ООН, объем торговли в Юго-Восточной Азии к 2020 году вырастет в полтора раза и составит 1,2 трлн долларов. Объем грузовых перевозок между Китаем и Европой увеличится с сегодняшних 117 млн до 170 млн тонн. Это открывает возможности для привлечения огромного транзитного грузопотока через евразийские наземные маршруты. Так как доставка товаров транзитом через нашу страну составляет 13–15 дней, что в 2 раза быстрее, чем морским транспортом.

Уже сегодня в целях наращивания транзитно-транспортного потенциала Казахстан и Китай создали железнодорожную и логистическую инфраструктуру на границе обеих стран, способную пропускать более 40 млн тонн грузов в год. Казахстан сформировал оптимальную конфигурацию железной дороги, позволяющую предоставлять эффективные транспортные решения в направлении Китай – Европа, Север – Юг и на Транскаспийском маршруте.

За последние шесть лет построено более 1 700 км железных дорог, на Каспии расширяется порт Актау, строится паромный комплекс Курык. По результатам 2016 года Казахстан занял 63-е место по качеству инфраструктуры в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума и 77-е – в Международном логистическом рейтинге Всемирного банка.

Но мы не стоим на месте. В своем новом Послании Глава государст­ва сделал акцент на развитии новой евразийской логистической инфраструктуры и поручил Правительству к 2020 году обеспечить увеличение годового объема транзитных перевозок: для грузов, перевозимых контейнерами, – до 2 млн контейнеров; для пассажирских перевозок воздушным транспортом – до 1,6 млн транзитных пассажиров, а также повысить доходы от транзитных перевозок до 4 млрд долларов в год.

Растут контейнерные перевозки

За годы независимости Казах­станом выполнена сложнейшая задача по адаптации транспорт­ной сети к новым реалиям. Облас­ти, ранее не связанные между собой прямыми путями, стали обрастать сетью дорог. «Спрямляю­щие пути» расчертили карту Казахстана по всем направлениям, делая более привлекательными международные транспортные коридоры, проходящие через нашу страну, повышая транзитный потенциал республики. И здесь в первую очередь речь идет о железнодорожной сфере, которая обеспечивает львиную долю перевозок.

В частности, если говорить только о проектах последних лет, в 2015 году введена в эксплуатацию железнодорожная линия Жезказган – Бейнеу, что позволило сократить транзит (с запада на восток) через Казахстан на 1 036 км. Успешно завершен проект «Боржақты – Ерсай», соединяю­щий строящийся порт Курык с железнодорожной магистралью и направленный на обеспечение транспортного обслуживания развивающихся производств в западном регионе страны.

Реализация этих проектов особенно актуальна на фоне запуска железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран в рамках международного коридора Север – Юг, которая создала дополнительные пути, связывающие Казахстан, центральные районы России с Туркменистаном, Ираном, странами Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии, и позволяет увеличить транзитный поток, а также снизить расходы на перевозку.

По словам заместителя директора департамента по развитию транзита и транспортной логисти­ки Министерства по инвестициям и развитию РК Серика Башимова, для формирования новой архитектуры трансказахстанских коридоров активно ведется работа по нескольким направлениям.

С учетом значительной роли Китая в мировых торговых отношениях проводится работа по сопряжению госпрограммы «Нұрлы жол» с китайской инициативой «Экономический пояс Шелкового пути», который предусма­тривает развитие коридоров Китай – Казахстан – Иран (выход на Персидский залив), Китай – Казах­стан – Кавказ – Турция (выход на Средиземноморье), Китай – Казахстан – Европа (с одной стороны Евросоюз, с другой – Юго-Восточная Азия), а также развитие транспортной инфраструктуры для формирования базовой сети безопасных и высокоэффективных транспортных путей нового уровня.

Железнодорожными администрациями стран – участниц Евразийского экономического союза в качестве единой интеграционной платформы создана Объединенная транспортно-логистическая компания (ОТЛК), направленная на обслуживание растущего контейнерного потока из ключевых промышленных центров Китая в Центральную и Восточную Европу. Всего по территории Казахстана проходит около 100 контейнерных поездов по 11 направлениям.

Директор департамента контейнерных перевозок АО «KTZ Express» Алмат Каримов отмечает рост транзита по сравнению с 2011 годом в 100 раз. В 2016 году осуществлена перевалка 105 тыс. контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент – условная единица измерения количественной стороны транспортных потоков, пропускной способности контейнерных терминалов или вместимости грузовых транспортных средств). Это вдвое больше, чем годом ранее. В этом году ожидает­ся перевозка 165 тыс. контейнеров в ДФЭ.

Для построения эффективного сухопутного транспортного коридора, позволяющего существенно сократить время перевозки товаров из Индии в Евросоюз и Россию, Казахстан делает акцент на развитие коридора Север – Юг, а также по направлениям Цент­ральная Азия, Китай и Россия. Создаются конкурентоспособные тарифные условия на перевозку зерна, черных металлов, алюминия, асбеста из Казахстана по территориям Туркменистана и Ирана в третьи страны через порт Бендер-Аббас и на станции Ирана.

Проводится работа по Транс­каспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) путем формирования эффективного и кратчайшего моста по направлению Восток – Запад, через Каспийское море. Это мультимодальный коридор, связывающий Китай с Европой, при перевозке через который используется как железная дорога, так и морской и автомобильный транспорт.

В рамках работы Координационного комитета с участием Грузии, Азербайджана, Турции, Украины и Китая на участке Дос­тык – Батуми снижены тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 23% и запущены пилотные контейнерные поезда Nomad Express.

Cозданный в 2014 году совмест­но с китайскими партнерами логистический терминал в порту Ляньюньган на сегодня является одним из основных транзитных пунктов по перевалке грузов из Юго-Восточной Азии в направлении России, стран Персидского залива, Турции и Европы. В 2016 году в порту перевалено 176 тыс. контейнеров в ДФЭ. Казахстан для бизнесменов Юго-Восточной Азии предлагает использовать мультимодальные решения, обеспечивающие скорость доставки из портов Китая от шести дней (смешанная перевозка Rail – Air) до 16 дней (контейнерная железнодорожная перевозка CBT – Container Block Trains) в Западную Европу.

Платные дороги

Для дальнейшего развития транзитного потенциала транс­портно-логистической системы страны в рамках программы «Нұрлы жол» реализуется 16 проектов, из которых 11 – по строительству и реконструкции автомобильных дорог. В 2016-м открыто движение на 913 км, до конца года в эксплуатацию будет введено еще более 600 км дорог.

Как отметил Серик Башимов, к 2020 году планируется поэтапное внедрение платности на 6 тыс. км, что позволит ежегодно собирать 30 млрд тенге для содержания дорог в надлежащем виде без нагрузки на бюджет. В следующем году платными станут участки Астана – Темиртау, Алматы – Хоргос и Алматы – Капчагай, или 700 км дорог. Стоимость проезда для легковушек пока останется 1 тенге за 1 км: такой же, как и на нашей единственной платной дороге Астана – Бурабай, которая ежегодно приносит 1,5 млрд тенге.

В 2016 году открыт проезд по 2 787 км международного транспорт­ного коридора Западная Европа – Западный Китай, который станет кратчайшим автодорожным маршрутом до Европы со сроком транспортировки грузов от 10 до 12 дней.

Реализуются и другие проекты по развитию высококачественных автомобильных дорог в направлениях Центр – Юг (будет обеспечен сквозной проезд с юга до севера страны с выходом на южные регионы России), Центр – Восток (от Астаны до Усть-Каменогорска с выходом на Сибирь), Центр – Запад (от Астаны до Каспий­ского моря с выходом на Туркменистан и Россию, далее в страны ЕС).

В целом планируется реконст­руировать порядка 4,4 тыс. км автодорог.

По морю и по небу

Важным транспортным узлом для Казахстана является Каспийский регион. Как утверждает руководитель управления водного транспорта Комитета транспорта МИР РК Касым Тлепов, порт Актау сохраняет за собой лидирующие позиции в общем объеме грузооборота на Каспии, переваливая около трети всех грузов из Казахстана. Мощность порта за счет модернизации увеличена до 19,5 млн тонн.

В целях улучшения перевалки внедряется автоматизация всех производственных процессов, начали функционировать три новых сухогрузных терминала, построенных в рамках северного расширения Актау. В прошлом году внедрен новый порядок взаимодействия государственных органов по оформлению перевозочных документов по принципу «одного окна». Это позволило значительно сократить издержки на непроизводственные процессы – оформление документов сегодня занимает в среднем 3–4 часа (раньше 10–12 часов).

По итогам 2016 года через порт Актау было перевалено порядка 6 млн тонн грузов. Нефти значительно меньше, зато наблюдается хорошая динамика по транспортировке металлов, зерна, объемы паромных грузов выросли в семь раз. Перевалено рекордное количество автотранспортных средств – порядка 14 тыс. единиц. Водителям создаются все необходимые условия: места питания, душевые, открыто отделение Казпочты для оплаты услуг.

В дальнейшем планируется провести реконструкцию основных гидротехнических сооружений и модернизацию перегрузочного оборудования. Для повышения эффективности управления портом привлечен консультант в лице глобального портового оператора из ОАЭ – компании DP World. С 2013 года она также привлечена для управления сухим портом СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» и отвечает за его интеграцию с морским портом Актау. Цель та же – максимально использовать возможности Казахстана как транзитного государства.

К слову, в сухом порту за прошлый год обработано 87 тыс. контейнеров в ДФЭ. Его уникальность в том, что в технологической увязке с двумя железнодорожными переходами на границе с Китаем и автомагистралью Западная Европа – Западный Китай он образовывает мощный логистический хаб.

Продолжается строительство паромного комплекса в порту Курык мощностью 4 млн тонн, что позволит довести общую пропускную способность морских портов Казахстана до 23,5 млн тонн.

В области гражданской авиации транзитные перевозки за 2016 год составили 169 млн самолето-километров. За последние пять лет транзитный пассажиропоток вырос почти в 4 раза – со 120 тыс. человек в 2012-м до 478 тыс. в прошлом году. К концу года ожидается перевозка более 600 тыс. пассажиров.

Пройти пункт пропуска за час

Однако, несмотря на развитие транзитного потенциала в части инфраструктуры, у экспортеров остаются претензии относительно времени простоя грузов на границе. Подсчитано, что оформле­ние документов у нас занимает 128 часов, в то время как в странах ОЭСР – всего три часа.

На это руководитель управления организации таможенного контроля Департамента таможенного контроля Минфина РК Талгат Райханов сразу заявил: указывается время не чисто таможенного и пограничного контроля, а с учетом всего начала экспорта – заключение контрактов, заказ вагонов, погрузка-разгрузка, взаимоотношения с железной дорогой, получение сертификатов. Лишь потом включается таможенный брокер, а основное оформление в Алматы, к примеру, занимает 15–30 минут. Много времени отводится трудоемкому технологическому процессу на железнодорожных станциях – перекидке колесных пар с заездом в отдельный технопарк. То есть пограничный и таможенный контроль, которые транзитник проходит дважды, в целом занимают один час, заверяет Талгат Райханов.

Система управления рисками направлена в основном на импорт, где возможны уклонение, недостоверное декларирование, сокрытие, подмена товаров. На экспорт практически нет вывозных пошлин, а значит, меньше ущерба и риска.

Тем не менее Минфином инициирован ряд новшеств в целях дальнейшего упрощения и ускорения процедур. Разрабатывает­ся новая информационная сис­тема «Астана-1» по внедрению электронного декларирования, исключающего человеческий фактор. Львиная доля документов будет оформляться автомати­чески, и лишь в 15% случаев, а то и меньше, где будут срабатывать профили риска, предполагаются дополнительные проверки вплоть до таможенного досмотра.

Внедрение предварительного информирования – подача сведений о ввозимых товарах и транс­портных средствах не менее чем за два часа – даст возможность еще до ввоза на таможенную территорию оценить риски и в итоге сократит время таможенного контроля. Кроме того, переносится акцент в этом процессе на этап после выпуска товаров.

На этот год путем мониторинга времени прохождения автотранс­портных средств через кругло­суточные пункты пропуска установлен индикатор в 61 минуту. То есть если в отношении участника ВЭД не срабатывает система управления рисками и не выявлены никакие нарушения, он должен пройти пункт пропуска, а именно пограничный, транспортный, санитарный, радиационный, таможенный, ветеринарно-фитосанитарный контроль за один час. Отсутствие разрешительных документов, несоблюдение требований в области транспортного контроля, превышение весовых параметров могут затянуть процесс.

К тому же, сетует Талгат Райханов, не все автомобильные, как и железнодорожные пункты пропуска соответствуют требованиям. Бизнес в рамках ГЧП подключился к строительству торгово-логистических центров в ВКО и Алматинской области. Но нужно модернизировать и имею­щиеся ТЛЦ, определять источники финансирования. Ведь даже внедрение электронного декларирования и предварительного информирования без развития инфраструктуры не даст желае­мых результатов.