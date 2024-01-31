Транспортный потенциал страны Свежий выпуск 31 января 2024 г. 3:00 54 Александр Бри Казахстан на инвестиционном форуме Global Gateway представил проекты по привлечению инвестиций на 40 млрд евро. фото из архива "КП" На церемонии открытия форума в Брюсселе была отмечена стабильность встреч представителей Министерства транспорта РК и Еврокомиссии, что подтверждает обоюдное стремление к укреплению партнерства и транспортной связанности через инициативу Global Gateway. Министр транспорта РК Марат Карабаев представил участникам еврофорума презентацию о достижениях и перспективах развития транспортной отрасли Казахстана и предложил использовать казахстанские площадки в качестве основного и наиболее устойчивого транзитного маршрута между Европой и Азией. Как сообщил министр, в ближайшие 5 лет для реализации основных инфраструктурных проектов в области транспорта Казахстан намерен привлечь инвестиции на 40 млрд евро. – В этот период планируется реконструировать транзитные коридоры протяженностью 4,7 тысячи километров и отремонтировать столько же дорог, которые составляют основной каркас Транскаспийского международного транспортного маршрута. Для реализации проектов предлагаем привлечение средств в рамках инициативы Global Gateway и приглашаем европейские подрядные организации стать участниками большого проекта строительства автодорог Казахстана, – сказал Марат Карабаев. В железнодорожной отрасли ожидаются строительство новых магистральных направлений протяженностью 1 300 км и модернизация действующей инфраструктуры. Эта работа направлена на кратное увеличение пропускной возможности дорог между Азией и Евросоюзом. В области гражданской авиации для развития отрасли и создания континентального транзитного хаба запланировано передать инвесторам под управление 22 аэропорта Казахстана. Для укрепления морского флота и создания контейнерного хаба в порту Актау инвесторам предлагается 171 га для развития терминальных мощностей. Наряду с этим возможна передача морских портов Актау и Курык в доверительное управление на условиях ship-or-pay. Выступая на форуме, Марат Карабаев пригласил европейские организации и компании принять участие в форуме New Silkway, который пройдет в июне в Астане, а также предложил организовать инвестиционный форум по партнерству между ЕС и Казахстаном в транспортной отрасли в сентябре этого года. В Брюсселе министр транспорта также провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами, представителями финансовых институтов. Так, состоялась встреча Марата Карабаева с вице-президентом ЕИБ Терезой Червинской. Стороны обсудили ключевые аспекты развития транспортных связей между Европой и Центральной Азией, а также меморандум о взаимопонимании в отношении финансовых средств, предоставляемых для содействия пропускной способности автомобильных дорог Казахстана. По информации Минтранспорта, в рамках меморандума, подписанного МТ РК с Европейским инвестиционным банком, достигнута договоренность о привлечении 500 млн евро инвестиций на развитие транспортного потенциала нашей страны. На полях Global Gateway были подписаны и другие меморандумы между РК и ЕИБ, что должно обеспечить приток дополнительных инвестиций в страну. По результатам встречи Тереза Червинская выразила уверенность в дальнейшем развитии отношений между ЕИБ и Казахстаном в контексте транспортного потенциала. Это станет важным шагом в укреплении взаимовыгодного сотрудничества и поспособствует привлечению инвестиций в транспортную отрасль Казахстана. Также министр встретился с еврокомиссаром по транспорту Адиной Вэлян, с которой обсудил ключевые вопросы развития транспортного потенциала Казахстана и Европы. Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в области развития ТМТМ, обсуждалась возможность подписания соглашения с ЕС для полной загрузки ТМТМ с развитием инфраструктуры и терминальной сети, а также дальнейшим введением безразрешительной системы единого бланка для Казахстана. Кроме того, министр транспорта РК Марат Карабаев провел переговоры с заместителем Премьер-министра – министром транспорта Бельгии Жоржем Гилькине, государственным советником Премьер-министра Румынии Флорином Спатару, министром Латвийской Республики Каспарсом Бришкенсом. На встречах, в частности, обсуждались вопросы, касающиеся развития сотрудничества в транспортной сфере, привлечения инвестиций, совместной реализации инфраструктурных проектов. #инвестиции #форум #партнерство #Брюссель #транспортная отрасль #Global Gateway