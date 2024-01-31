Транспортный потенциал страны

На церемонии открытия форума в Брюсселе была отмечена стабильность встреч представителей Министерства транспорта РК и Еврокомиссии, что подтверждает обоюдное стремление к укреплению партнерства и транспортной связанности через инициативу Global Gateway.

Министр транспорта РК Марат Карабаев представил участникам еврофорума презентацию о достижениях и перспективах развития транспортной отрасли Казахстана и предложил использовать казахстанские площадки в качестве основного и наиболее устойчивого транзитного марш­рута между Европой и Азией.

Как сообщил министр, в ближайшие 5 лет для реализации основных инфраструктурных проектов в области транспорта Казахстан намерен привлечь инвестиции на 40 млрд евро.

– В этот период планируется реконструировать транзитные коридоры протяженностью 4,7 тысячи километров и отремонтировать столько же дорог, которые составляют основной каркас Транскаспийского международного транспортного маршрута. Для реализации проектов предлагаем привлечение средств в рамках инициативы Global Gateway и приглашаем европейские подрядные организации стать участниками большого проекта строительства автодорог Казахстана, – сказал Марат Карабаев.

В железнодорожной отрасли ожидаются строительство новых магистральных направлений протяженностью 1 300 км и модернизация действующей инфраструктуры. Эта работа нап­равлена на кратное увеличение пропускной возможности дорог между Азией и Евросоюзом.

В области гражданской авиа­ции для развития отрасли и создания континентального транзитного хаба запланировано передать инвесторам под управление 22 аэропорта Казахстана.

Для укрепления морского флота и создания контейнерного хаба в порту Актау инвесторам предлагается 171 га для развития терминальных мощностей. Наряду с этим возможна передача морских портов Актау и Курык в доверительное управление на условиях ship-or-pay.

Выступая на форуме, Марат Карабаев пригласил европейские организации и компании принять участие в форуме New Silkway, который пройдет в июне в Астане, а также предложил организовать инвестиционный форум по партнерству между ЕС и Казахстаном в транспортной отрасли в сентябре этого года.

В Брюсселе министр транспорта также провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами, представителями финансовых институтов.

Так, состоялась встреча Марата Карабаева с вице-президентом ЕИБ Терезой Червинской. Стороны обсудили ключевые аспекты развития транспортных связей между Европой и Центральной Азией, а также меморандум о взаимопонимании в отношении финансовых средств, предоставляемых для содействия пропускной способности автомобильных дорог Казахстана.

По информации Минтранспорта, в рамках меморандума, подписанного МТ РК с Европейским инвестиционным банком, достигнута договоренность о привлечении 500 млн евро инвестиций на развитие транспортного потенциала нашей страны. На полях Global Gateway были подписаны и другие меморандумы между РК и ЕИБ, что должно обеспечить приток дополнительных инвестиций в страну.

По результатам встречи Тереза Червинская выразила уверенность в дальнейшем развитии отношений между ЕИБ и Казахстаном в контексте транспортного потенциала. Это станет важным шагом в укреплении взаимовыгодного сотрудничества и поспособствует привлечению инвестиций в транспортную отрасль Казахстана.

Также министр встретился с еврокомиссаром по транспорту Адиной Вэлян, с которой обсудил ключевые вопросы развития транспортного потенциала Казахстана и Европы. Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в области развития ТМТМ, обсуждалась возможность подписания соглашения с ЕС для полной загрузки ТМТМ с развитием инфраструктуры и терминальной сети, а также дальнейшим введением безразрешительной системы единого бланка для Казахстана.

Кроме того, министр транспорта РК Марат Карабаев провел переговоры с заместителем Премьер-министра – министром транспорта Бельгии Жоржем Гилькине, государственным советником Премьер-министра Румынии Флорином Спатару, министром Латвийской Республики Каспарсом Бришкенсом.

На встречах, в частности, обсуждались вопросы, касающиеся развития сотрудничества в транспортной сфере, привлечения инвестиций, совместной реализации инфраструктурных проектов.