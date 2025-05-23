Процесс отбора работодателей будет основан на семи обязательных требованиях и полностью автоматизирован, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отмечается, что на сегодня полностью автоматизированы процессы приема заявок от работодателей, заключения договоров с работодателями, введен табель посещения рабочего места, ведется учет рабочего времени участника. Однако отдельные инструменты требуют совершенствования.

Например, перечень работодателей формируется непосредственно центрами трудовой мобильности на основе данных карьерных центров.

«При формировании перечня работодателей бывали случаи, что сотрудники карьерных центров отдавали предпочтение организациям своих знакомых и близких родственников, а также осуществляли торг рабочих мест. Подобные факты выявляются и материалы по ним передаются в соответствующие госорганы», – сообщил директор Департамента занятости населения Минтруда Канат Абдулла.

Для недопущения подобных случаев подготовлены поправки в приказ заместителя премьер-министра - министра труда и социальной защиты населения.

Согласно изменениям, работодатели могут принимать участие в организации субсидируемых рабочих мест при соответствии следующим требованиям:

наличие статуса действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории Казахстана;

осуществление деятельности более 12 месяцев до даты подачи заявки на организацию субсидируемых рабочих мест;

отсутствие просроченной задолженности по зарплате на момент подачи заявки;

регулярное произведение соцплатежей за работников в течение последних 12 месяцев;

отсутствие в списке неблагонадежных налогоплательщиков КГД Минфина РК;

исполнение всех обязательств по предыдущим договорам об организации субсидируемых рабочих мест, заключенных с центром трудовой мобильности;

не подлежат процедуре банкротства либо ликвидации.

Проверка работодателей на соответствие указанным требованиям будет осуществляться в автоматическом режиме при подаче заявок на Электронной бирже труда. Рабочие места будут распределены с учетом списочной численности работников.

Работодатели, получившие государственные субсидии для организации субсидируемых рабочих мест, в дальнейшем должны будут обеспечить постоянной работой не менее 10% трудоустроенных безработных.

«Введение данного требования обусловлено необходимостью обеспечения постоянной занятости граждан, завершивших работу на субсидируемых рабочих местах. Уровень трудоустройства будет рассчитываться без учета граждан, которые не могут выйти на работу по объективным причинам. Данное требование будет применено к работодателям, имеющим в своем штате десять и более сотрудников», – пояснил Канат Абдулла.

Чтобы исключить двойное госфинансирование и повысить адресность мер господдержки вводят ограничения для работодателей.

Не будут допущены к участию работодатели, имеющие лицензию на оказание спецсоцуслуг и задействованные в рамках госзакупок в инфраструктурных проектах.

Кроме того, работодатели, получающие финансирование из бюджета в рамках государственного образовательного заказа или гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, будут допущены только к организации молодежной практики.

В целях оказания мер господдержки лицам из числа нуждающихся категорий населения, снижения иждивенческого настроя претендентов, предлагается трудоустраивать один раз в течение двух лет.

Данное требование не будет распространяться на граждан, проживающих в селе или в малых городах; социально уязвимые группы населения, проживающие в моногородах и городах.

При этом к социально уязвимым группам относятся: лица с инвалидностью; получатели адресной социальной помощи; получатели соцвыплаты по случаю потери кормильца; переселенцы; кандасы; лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью); получатели ежемесячного госпособия по многодетности.

Заявление от претендентов на трудоустройство на субсидируемые рабочие места будет приниматься только через Электронную биржу труда.