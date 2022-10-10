Требованиям соответствуют

Центризбирком признал соответствующими требованиям законодательства нескольких кандидатов в Президенты РК. Накануне претенденты сдавали экзамен на свободное владение государственным языком.

При Центральной избирательной комиссии начала работу лингвистическая комиссия, в которую вошли видные ученые – филологи, языковеды и литературоведы. Среди них доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель РК Адиль Ахметов, доктор философских наук, академик НАН РК, писатель, абаевед Гарифолла Есим, доктор филологических наук, профессор, академик НАН РК, член Союза писателей Казахстана Жанкара Дадебаев, заведующая кафедрой казахского языка, литературы и культуры Назарбаев Университета, доктор педагогических наук, профессор Гультас Курманбай, доктор филологи­ческих наук, профессор, академик НАН РК Дихан Камзабекулы, директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы, кандидат филологических наук Анар Фазылжанова.

На первом организационном заседании избран председатель комиссии, им стал Адиль Ахметов. Также были утверждены задания лингвистической комиссии кандидатам в Президенты по трем направлениям: сочинение, чтение, выступление.

В минувшую субботу экзамен на знание государственного языка сдали кандидаты Мейрам Кажыкен и Жигули Дайрабаев. Они писали эссе на актуальные темы, читали вслух отрывки из литературных произведений и выступали с речью в течение 15 минут.

По результатам состоявшихся экзаменов лингвистическая комиссия приняла решение о том, что кандидаты в Президенты Мейрам Кажыкен и Жигули Дайрабаев свободно владеют государственным языком.

Кроме того, в минувшие выходные Центризбирком принял решение по ряду кандидатур о соответствии их требованиям законодательства.

В субботу на заседании ЦИК с участием представителей политических партий и членов территориальных избиркомов в режиме видеоконференцсвязи рассмотрен вопрос об установлении соответствия кандидата в Президенты Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщил в докладе секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман, согласно пункту 2 статьи 54 КЗ РК «О выборах в Респуб­лике Казахстан» процедура установления свободного владения государственным языком на действующего Президента, кандидатура которого повторно выдвинута на участие в выборах, не распространяется.

Как было объявлено на заседании, согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, Касым-Жомарт Токаев соответствует предъявляемым к кандидатам в Президенты Республики Казахстан требованиям Конституции и КЗ «О выборах в РК». В связи с этим Центризбирком принял соответствующее постановление.

Аналогичные заседания про­шли по итогам рассмотрения кандидатур Мейрама Кажыкена и Жигули Дайрабаева. ЦИК вынес постановления о том, что кандидаты соответствуют требованиям, предъявляе­мым к ним Конституцией РК и Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан».

Все три кандидата, согласно сведениям Министерства внут­ренних дел, являются гражданами Республики Казахстан по рождению, проживают в Казахстане. Свободно владеют государственным языком. Сведения о наличии высшего образования подтверждены.

Согласно представленным сведениям Агентства РК по делам государственной службы, стаж работы Касым-Жомарта Токаева на государственной службе или на выборных государственных должностях составляет 43 года и 1 месяц; Жигули Дайрабаев имеет 7-летний опыт работы на выборных государственных должностях; Мейрам Кажыкен – 14-летний опыт работы на государственной службе и выборных государственных должностях.

Наличие регистрации у рес­публиканских общественных объединений, выдвинувших кандидатов, подтверждено Министерством юстиции.

После установления соответствия кандидатов требованиям законодательства ЦИК в необходимом количестве выданы подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидатов в Президенты Республики Казахстан. Сбор подписей будет осуществляться доверенными лицами, которые должны быть зарегистрированы территориальными избирательными комиссиями.