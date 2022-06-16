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Требует пересмотра
Асель Мухамед-Амин, Кокшетау

Проблемные вопросы взаимодействия государственных органов и предпринимателей обсудили на форуме по защите бизнеса.

По информации областной прокуратуры, в прошлом году благодаря мерам прокурорского надзора и реагирования защищены права свыше 7 тыс. предпринимателей, внесено более 40 актов надзора. Было отменено 20 незаконных решений гос­органов, к ответственности привлекли 32 должностных лица. А уже в текущем году только за пять месяцев прокурорам удалось защитить права более 6 500 субъек­тов бизнеса, по нарушениям внесено 24 акта надзора.

Усиление надзора вскрыло и ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться бизнесу и которые в основном создаются госорганами. Факты незаконного уголовного преследования, необоснованное вовлечение в судебные тяжбы, административные барьеры – неполный перечень проблем субъектов предпринимательства.

Как отметил заместитель прокурора области Жандос Бердикулов, в прошлом году ведомством решены вопросы, связанные с деятельностью государственного архитектурно-строительного контроля при проведении сверок актов приемки объектов в эксплуа­тацию. Бизнесменам приходилось месяцами обращаться в ГАСК, чтобы получить положительное решение. Однако, к сожалению, и сегодня желание вмешиваться в бизнес все еще имеет место. К примеру, руководитель отдела департамента юстиции без назначения проверки и регистрации в органах правовой статистики посетил магазин частного предпринимателя и начал проверять товары, которые были на прилавке. По постановлению прокуратуры области госслужащий привлечен судом к административной ответственности.

Или другой пример: акимат Кокшетау своим распоряжением незаконно наделил отдел предпринимательства и сельского хозяйства полномочиями по проверке предпринимателей. По акту прокуратуры это решение отменено, чем пресечены возможные факты незаконного вмешательства в бизнес.

Одна из сфер, где также зачас­тую ущемляются права предпринимателей, – государственные закупки. Так, одна из ведущих городских компаний по завершении работ направила в гор­отдел строительства уведомление о необходимости принятия объекта в эксплуа­тацию. Однако гос­орган акт не подписал, мотивируя свои действия необходимостью выполнения дополнительных работ, которые не были предус­мотрены ПСД и договором. По представлению прокуратуры работы госорганом приняты, и предпринимателю выплачены причитающиеся ему средства.

И такие примеры не единичны. Городской отдел занятости и социальных программ на протяжении длительного времени не оплачивал предпринимателям более 29 млн тенге за оказанные услуги и поставленные товары, что существенно затруднило их финансовое положение. Большинство из них являются представителями малого бизнеса, имеют кредиты, должны платить зарплату работникам. По представлению прокуратуры вся положенная сумма госорганом выплачена в полном объеме, защищены права 64 бизнесменов.

Также одной из самых насущных проблем на сегодня является необос­нованное вовлечение предпринимателей в судебные тяжбы. Практика показывает, что госслужащие, не разобравшись в сути, либо по незнанию норм законодательства необос­нованно инициируют иски в суд. За истекший период этого года по искам госорганов в судебные тяжбы необоснованно вовлечены 138 предпринимателей. Имеются даже случаи, когда применялись меры обеспечения исков, то есть госслужащие, хоть и временно, но парализовали дея­тельность предпринимателей.

– Существующие подходы во взаимоотношениях бизнеса и государства требуют пересмотра. Госаппарат свою работу должен построить так, чтобы создавать нормальные и равные условия для развития бизнеса. Вопросы предоставления земель, государственных субсидий, оказания различных госуслуг должны осуществляться в строгом соот­ветствии с действующими нормами. Местным исполнительным, уполномоченным, контро­лирующим органам с учетом имеющейся практики необходимо проводить работу по выявлению коллизий и пробелов в действующем законодательстве, а не использовать их в угоду ведомственных интересов, как это было в ГАСКе. Следует более ответственно подходить к вопросам вовлечения предпринимателей в судебные тяжбы. Иски предлагается вносить при наличии достаточных оснований, указывающих на необходимость рассмотрения спора в суде. До внесения нужно все тщательно обдумать, а за не­обоснованные иски привлекать к строгой ответственности, – сказал Жандос Бердикулов.

Заместитель директора регио­нальной палаты предпринимателей Расул Сыздыков добавил, что, судя по характеру поступаю­щих обращений в РПП, сохраняется реп­рессивный характер контролирую­щих и в целом государственных органов. Как обыч­но, превалируют следующие отрас­ли: земельные воп­росы, налогообложение, закупки, АПК (в том числе субсидирование), логистика, ЖКХ...

– Лидирует сфера земельных отношений. В частности, акиматы в разрезе районов, городов продолжают предос­тавлять землю без проведения конкурсов и аукционов. Такую практику необходимо искоренять. Урегулирование проблемного вопроса и выработка предложений по их разрешению со стороны госорганов, в том числе прокуратуры, оставляет желать лучшего. В итоге предприниматель оказывается втянутым в орбиту судебных тяжб, он несет расходы и дополнительную нагрузку, должностные лица при этом максимум наказываются дисциплинарно. Между тем необходимость формирования привлекательного бизнес-климата в регионах отметил Президент страны в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса в мае текущего года. Причем определяющую роль здесь должна сыграть эффективная реализация всех принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне, – отметил Расул Сыздыков.

К слову, в 2021 году в палату поступило 243 обращения по линии защиты бизнеса, 102 – решены положительно (42%). С начала года зафиксировано 70 обращений, положительно решены 25 (36%). Сумма защищенных прав превысила 97 млн тенге.

Отметим, прокуратура области и региональная палата являются стратегическими партнерами в решении вопросов соблюдения интересов и законных прав субъек­тов бизнеса. Проведен совместный анализ повышения эффективности акиматами функций по государственному архитектурно-строительному контролю за соблюдением требований НПА по выдаче разрешительных документов в строительной сфере. Идет взаи­модействие по обращениям, посту­пившим из прокуратур по совместному рассмотрению жалоб предпринимателей на действия (бездейст­вие) долж­ностных лиц государственных органов, налажен механизм выдачи экспертной позиции от РПП.

Создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению жалоб бизнеса по фактам рейдерства и незаконного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования. Ее работу эксперты палаты считают необходимым актуализировать и реанимировать, включить в ее состав адвокатов-практиков в уголовном праве.

В завершение встречи стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ предусматривает механизмы, позволяющие предупреждать нарушение прав предпринимателей. К примеру, досудебные расследования в отношении субъектов бизнеса органам уголовного преследования предлагается начинать только после согласования с прокурором. Депар­таментом экономических расследований подобное согласование уже прак­тикуется, а для полиции основанием для начала следствия является лишь одно заявление в отношении предпринимателя.

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