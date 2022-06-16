Статьи Требует пересмотра 16 июня 2022 г. 1:11 Асель Мухамед-Амин, Кокшетау Проблемные вопросы взаимодействия государственных органов и предпринимателей обсудили на форуме по защите бизнеса. По информации областной прокуратуры, в прошлом году благодаря мерам прокурорского надзора и реагирования защищены права свыше 7 тыс. предпринимателей, внесено более 40 актов надзора. Было отменено 20 незаконных решений госорганов, к ответственности привлекли 32 должностных лица. А уже в текущем году только за пять месяцев прокурорам удалось защитить права более 6 500 субъектов бизнеса, по нарушениям внесено 24 акта надзора. Усиление надзора вскрыло и ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться бизнесу и которые в основном создаются госорганами. Факты незаконного уголовного преследования, необоснованное вовлечение в судебные тяжбы, административные барьеры – неполный перечень проблем субъектов предпринимательства. Как отметил заместитель прокурора области Жандос Бердикулов, в прошлом году ведомством решены вопросы, связанные с деятельностью государственного архитектурно-строительного контроля при проведении сверок актов приемки объектов в эксплуатацию. Бизнесменам приходилось месяцами обращаться в ГАСК, чтобы получить положительное решение. Однако, к сожалению, и сегодня желание вмешиваться в бизнес все еще имеет место. К примеру, руководитель отдела департамента юстиции без назначения проверки и регистрации в органах правовой статистики посетил магазин частного предпринимателя и начал проверять товары, которые были на прилавке. По постановлению прокуратуры области госслужащий привлечен судом к административной ответственности. Или другой пример: акимат Кокшетау своим распоряжением незаконно наделил отдел предпринимательства и сельского хозяйства полномочиями по проверке предпринимателей. По акту прокуратуры это решение отменено, чем пресечены возможные факты незаконного вмешательства в бизнес. Одна из сфер, где также зачастую ущемляются права предпринимателей, – государственные закупки. Так, одна из ведущих городских компаний по завершении работ направила в горотдел строительства уведомление о необходимости принятия объекта в эксплуатацию. Однако госорган акт не подписал, мотивируя свои действия необходимостью выполнения дополнительных работ, которые не были предусмотрены ПСД и договором. По представлению прокуратуры работы госорганом приняты, и предпринимателю выплачены причитающиеся ему средства. И такие примеры не единичны. Городской отдел занятости и социальных программ на протяжении длительного времени не оплачивал предпринимателям более 29 млн тенге за оказанные услуги и поставленные товары, что существенно затруднило их финансовое положение. Большинство из них являются представителями малого бизнеса, имеют кредиты, должны платить зарплату работникам. По представлению прокуратуры вся положенная сумма госорганом выплачена в полном объеме, защищены права 64 бизнесменов. Также одной из самых насущных проблем на сегодня является необоснованное вовлечение предпринимателей в судебные тяжбы. Практика показывает, что госслужащие, не разобравшись в сути, либо по незнанию норм законодательства необоснованно инициируют иски в суд. За истекший период этого года по искам госорганов в судебные тяжбы необоснованно вовлечены 138 предпринимателей. Имеются даже случаи, когда применялись меры обеспечения исков, то есть госслужащие, хоть и временно, но парализовали деятельность предпринимателей. – Существующие подходы во взаимоотношениях бизнеса и государства требуют пересмотра. Госаппарат свою работу должен построить так, чтобы создавать нормальные и равные условия для развития бизнеса. Вопросы предоставления земель, государственных субсидий, оказания различных госуслуг должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормами. Местным исполнительным, уполномоченным, контролирующим органам с учетом имеющейся практики необходимо проводить работу по выявлению коллизий и пробелов в действующем законодательстве, а не использовать их в угоду ведомственных интересов, как это было в ГАСКе. Следует более ответственно подходить к вопросам вовлечения предпринимателей в судебные тяжбы. Иски предлагается вносить при наличии достаточных оснований, указывающих на необходимость рассмотрения спора в суде. До внесения нужно все тщательно обдумать, а за необоснованные иски привлекать к строгой ответственности, – сказал Жандос Бердикулов. Заместитель директора региональной палаты предпринимателей Расул Сыздыков добавил, что, судя по характеру поступающих обращений в РПП, сохраняется репрессивный характер контролирующих и в целом государственных органов. Как обычно, превалируют следующие отрасли: земельные вопросы, налогообложение, закупки, АПК (в том числе субсидирование), логистика, ЖКХ... – Лидирует сфера земельных отношений. В частности, акиматы в разрезе районов, городов продолжают предоставлять землю без проведения конкурсов и аукционов. Такую практику необходимо искоренять. Урегулирование проблемного вопроса и выработка предложений по их разрешению со стороны госорганов, в том числе прокуратуры, оставляет желать лучшего. В итоге предприниматель оказывается втянутым в орбиту судебных тяжб, он несет расходы и дополнительную нагрузку, должностные лица при этом максимум наказываются дисциплинарно. Между тем необходимость формирования привлекательного бизнес-климата в регионах отметил Президент страны в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса в мае текущего года. Причем определяющую роль здесь должна сыграть эффективная реализация всех принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне, – отметил Расул Сыздыков. К слову, в 2021 году в палату поступило 243 обращения по линии защиты бизнеса, 102 – решены положительно (42%). С начала года зафиксировано 70 обращений, положительно решены 25 (36%). Сумма защищенных прав превысила 97 млн тенге. Отметим, прокуратура области и региональная палата являются стратегическими партнерами в решении вопросов соблюдения интересов и законных прав субъектов бизнеса. Проведен совместный анализ повышения эффективности акиматами функций по государственному архитектурно-строительному контролю за соблюдением требований НПА по выдаче разрешительных документов в строительной сфере. Идет взаимодействие по обращениям, поступившим из прокуратур по совместному рассмотрению жалоб предпринимателей на действия (бездействие) должностных лиц государственных органов, налажен механизм выдачи экспертной позиции от РПП. Создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению жалоб бизнеса по фактам рейдерства и незаконного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования. Ее работу эксперты палаты считают необходимым актуализировать и реанимировать, включить в ее состав адвокатов-практиков в уголовном праве. В завершение встречи стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ предусматривает механизмы, позволяющие предупреждать нарушение прав предпринимателей. К примеру, досудебные расследования в отношении субъектов бизнеса органам уголовного преследования предлагается начинать только после согласования с прокурором. Департаментом экономических расследований подобное согласование уже практикуется, а для полиции основанием для начала следствия является лишь одно заявление в отношении предпринимателя.